Vylezl už na více než 500 špicí kostelů, hradů a zámků, píší OÖN. Pracuje hlavně na laně, málokdy na lešení. Spojuje čtyři profese – pokrývače, malíře, klempíře a tesaře. V polovině května poprvé snese věžní kouli včetně dobové schránky z vrcholu lineckého Mariánského dómu, posazenou na místo v roce 1902.

„Otevření každé vrcholové koule je něco slavnostního, protože se koná jen každou druhou nebo třetí generaci. Když je to ale vůbec poprvé, jako teď v Linci po 117 letech, je to zcela obzvláštní,“ říká. Dobové schránky, takzvané kapsle času, už vybral z asi 200 kostelních věží v Rakousku a v jižním Tyrolsku, z toho snad polovinu v Horních Rakousích.

V Rohrbachu našel ve věžní kouli městského kostela ve výšce 75 metrů malý kovový cylindr s asi 70 let starými dokumenty a lahvičkou kořalky s modlitebním lístkem svatému Donátovi, patronu počasí, který měl boží dům chránit před bleskem. „Světec odvedl dobrou práci, v uplynulých desetiletích hrom jen jednou ochromil elektroniku,“ uvádějí OÖN. Ve věži kostela v jižním Tyrolsku našel Mayerl noviny z roku 1908 a byl překvapen, že už tehdy v nich byla reklama na dětské hračky. V Gramastettenu objevil diplom z roku 1792, což je jeho nejstarší nález. Před 20 lety „odhalili“ legrácku stavařů kostelní věže ve Stroheimu, kteří do dobové kapsle vložili kromě jiného láhev kořalky. „Jestli byla ještě po sto letech poživatelná, nevím, my si na špicích věží po práci přiťukáváme vždycky vínem a skleničky pak hážeme dolů,“ uvádí.

Na snímku si „akrobaticky“ ťuká na věži v Eferdingu.

Otevřené dveře „vsi ve městě“

Linecké Staré Město, které se podle OÖN rádo označuje za ves ve městě, bude mít v neděli 28. dubna opět Den otevřených dveří. Více než 40 obchodů, galerií, ateliérů a gastronomických podniků připravuje pro návštěvníky v době od 10 do 17 hodin řadu překvapení. Bohatý program sahá od „Fiesta Mexicana“ přes ochutnávky a „hrabárny“ k prezentaci knih a zvláštním výstavám v galeriích za hudebního doprovodu. Děti zve růžový slon, maskot Starého Města, k hádankářskému hledání v obchodech, ke speciálním procházkám či k malování. Více k akcím ve Starém Městě na www.altstadt-linz.at.

Týden různosti

"Linec chce neobvyklým způsobem v Týdnu různosti ukázat, že soužití Linečanů a migrantů v hlavním městě země dobře funguje," napsaly OÖN.

Tak 30. dubna vztyčí lineckou májku společně místní národopisné spolky a spolky migrantů, ale také tři následující noci bude společně střežena jejich členy. Město připravuje na týden od 27. dubna do 7. května více než 50 akcí. V sobotu 27. dubna to bude kulinářské setkání u „stolu různosti“ na Hlavním náměstí, při němž od 15 do 18 hodin budou podávána jídla z řady zemí za doprovodu muziky. V pátek 3. května v 18 hodin bude v Centru rodiny Melicharstraße mezinárodní večer vaření, v sobotu 4. května se zájemci mohou vnořit se spolkem Jaapo do afrického Lince s jeho afroshopy, salony krásy a restauranty. Sraz bude v 15 hodin ve Wiener Straße 12.

Podrobnosti na http://integration.linz.at.

Zatančí pod májkou

Plocha kolem linecké májky na Hlavním náměstí bude 4. května od 15 hodin patřit folkloru – vystoupí tu lidové soubory písní a tanců. Jejich seznam je lákavě zvukomalebný – například Zillertaler Landler, Knödeldrahner,

Tuschboarischer z Guglwaldu, Hetlinger Bandriter, Puchberger Schottisch, Steirer Almerisch a Altenberger Boarisch, Tamseler Dreigespann atd. Kdo ten den bude v Linci, mohl by zažít zvláštnost!

Poukázky platí 30 let!

Vrchní zemský soud v Linci prohlásil omezení platnosti dárkových poukázek na zboží jednoho obchodu s potravinami na tři roky za neplatné, napsaly OÖN. Podnik zažaloval spolek pro informace konzumentům (VKI) z pověření ministerstva sociálních věcí. Rozsudek je pravomocný.

„V zásadě zaniká právo obdržet na poukázku zboží ze sortimentu vystavitele poukázky teprve po třiceti letech. Pro stanovení kratší doby platnosti musí být dostatečně věcný důvod. Čím kratší má být propadná doba, tím přiléhavější musí tento důvod být,“ prohlásil právník VKI Joachim Kogelmann. Námitky bezpečnosti předložené obchodem, které měly ospravedlnit jen tříletou platnost jejich poukázky, neshledal soud dostatečným důvodem. Ani jinak nevyplynuly žádné spravedlivé důvody pro zkrácení.

Žalovaný supermarket prohlásil, že pokladní systém přestaví tak, aby mohl akceptovat i propadlé dárkové poukázky.

Poděkování místo pokut

Tři dny budou policisté ve Vídni rozdávat vedle pokut také děkovné lístky za příkladné chování v dopravním provozu, zaznamenaly OÖN. Karty s děkovným textem bude distribuovat 400 policistů. „Kuratorium pro dopravní bezpečnost a policie tak chtějí účastníky provozu senzibilizovat a oceňovat pozitivní chování,“ vysvětluje list. Lístky jsou zároveň losy o návštěvu u vídeňské dopravní policie.

OÖN dodávají, že při dopravních nehodách v Rakousku se ročně zraní přes 47 000 lidí, z toho kolem 3000 dětí.

Vydělali na rozšíření Unie

Patnáct let po rozšíření Evropské unie na východ bavorské hospodářství své vývozy do tehdy přijímaných zemí více než zdvojnásobilo, napsala PNP. Loni jejich objem činil 22,6 miliardy eur, v roce 2004 to bylo jen jedenáct miliard. Podíl východních zemí na celkovém bavorském vývozu za tu dobu stoupl z 9,4 na 12 procent. Víc než polovina zboží šla do Česka a Polska. Vývozy východoevropských zemí do Bavorska ve stejnou dobu stouply z 11,2 miliardy eur na 43 miliard.

Bohatí Bavoři

Bavorsko dál vede tabulku příjmů v Německu, ale rozdíly v blahobytu jednotlivých míst se dál prohlubují, píše PNP. V celoněmecky nejzámožnějším okrese Starnberg u Mnichova byl průměrný disponibilní příjem privátní domácnosti naposledy 34 987 eur a tedy téměř dvakrát vyšší než v Augsburgu. V celém Bavorsku byl loni průměr na hlavu více než 24 000 eur, nejvíc v SRN. Nejbohatším velkoměstem zůstává Mnichov s průměrným příjmem 29 685 eur, následovaly s výrazným odstupem Stuttgart (25 012 eur), Düsseldorf (24 882 eura) a Hamburk (24 421). Výrazně hůř dopadly Berlín (19 719 eur), především ale Lipsko (17 770) a Duisburg (16 881).