Český Krumlov – První dny vybírání poplatků od zájezdových autobusů má Český Krumlov za sebou. Čekalo se, co se kde pokazí a kde zkolabuje provoz, ale žádné velké problémy nenastaly.

„Paradoxně to jde lépe, než jsme čekali,“ pochvaloval si Petr Troják, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu. Právě Fond má parkování ve městě na starosti. „Přijelo nám pětadevadesát procent autobusů s rezervací, takže na místě řidiči platili zcela výjimečně.“ První týden je město k řidičům, kteří přijedou mimo zarezervovanou dobu, benevolentní. „Nedodržujeme striktně oněch dvacet minut, do kterých se s příjezdem a odjezdem mají trefit, a probíhá to v pohodě,“ dodává Petr Troják.