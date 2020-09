„Byly by tam k dispozici i další související služby, agentura domácí péče či přímo mobilní hospic, psychosociální poradna pro rodiny nevyléčitelně nemocných pacientů a pro pozůstalé a také vzdělávací středisko,“ říká Magda Kümmelová z přípravného týmu pro vybudování hospice. „Zřízení a provozování takovýchto stále potřebnějších služeb se však neobejde bez rozhodující účasti Jihočeského kraje, který disponuje značnými možnostmi pro realizaci projektu, včetně jedinečné schopnosti a možnosti hledat pro zřízení i provoz těchto služeb finanční prostředky.“ Proto oslovila kandidáty na hejtmana, kteří se, coby zástupci stran a hnutí s největším volebním potenciálem, zúčastnili velké debaty Deníku, jež se konala minulý týden na českobudějovickém letišti.

Už jsou to totiž čtyři roky, co se bezmála deset tisíc lidí na Českobudějovicku podepsalo pod petici místního oblastního spolku Českého červeného kříže na podporu zřízení stálého kamenného hospice v Českých Budějovicích s 26 lůžky. „Vedení kraje se k ní postavilo vesměs pozitivně, ale žádné konkrétní kroky nenásledovaly,“ vysvětluje Magda Kümmelová, proč poslala do velké debaty Deníku svou otázku: „Pokud se stanete hejtmanem či hejtmankou Jihočeského kraje, budete podporovat vybudování tohoto zařízení?“

Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) hospic rozhodně neodmítá, přidává ale jedno zásadní "ale": „Záleží na tom, zda budou v prvé řadě finance na jeho výstavbu, ale hlavně na tom, zda hospicová péče bude hrazena tak, aby se to zařízení uživilo. Co se pozemku týká, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zvažoval, že ho už jako rezervu držet nebude. Tehdy jsem požádala, aby ho drželi dál, aby se později nemusel shánět nový.“ Dodala, že lidé umírají i v sociálních zařízeních a nemocnicích. „Správná cesta je podle mě zřizovat hospicová lůžka i v těchto zařízení, i tam by mělo být odcházení důstojné.“

Většina debatujících se shodla, že je potřeba podpořit i domácí a terénní paliativní péči. „Každý člověk v posledních chvílích života by byl rád doma mezi svými,“ uvedl například Jiří Švec (STAN).

Zdroj: Youtube

Velký deficit je podle Lukáše Mareše (Piráti) v tom, jak je vyškolený personál nemocnic, pokud jde o potřeby umírajících. A to by se prý mělo napravit. „Dodal bych, coby člověk z oboru, pracuji jako lékař českobudějovické nemocnice, že pokud se postaví kamenný hospic, samotná budova nám k ničemu nebude, pokud bude nedostatek lidí, kteří tam budou pracovat. A těchto lidí je v nemocnicích a v sociálních službách málo. To je další z významných argumentů, proč podporovat spíše domácí a terénní péči než stavbu nového kamenného hospice.“

Že potřeba poskytovat péči v kamenných hospicích bude v budoucnu narůstat s tím, jak populace stárne, si myslí Martin Kuba (ODS), byť za prioritní považuje domácí a terénní péči. Často se ale stává, že rodiny už pečování o umírajícího člena rodiny nezvládnou. „Ale je to podobné jako u nových silnic: všichni politici to podporují, ale nestane se nic. To je typické. Pokud my budeme ve vedení kraje, uděláme maximum pro to, aby se tento projekt zrealizoval, aby se na něm potkaly peníze kraje, města České Budějovice a státu. Musí se to jednoduše odpracovat,“ řekl.

Kamenný krajský hospic podporuje i hnutí Jihočeši 2012 společně s HOPB a Táborem 2020, jak potvrdil lídr kandidátky Pavel Hroch. Podle něj by hospic v Budějovicích byl dostupnější než ten v Prachaticích.

Podporu má nový hospic také u lídra kandidátky hnutí ANO Františka Konečného. „A v každém okrese by měla být terénní hospicová péče i menší zařízení hospicového typu. Dovolím si trochu oponovat kolegovi Marešovi. To, že nejsou lidi, není důvod rezignovat. Musíme hledat funkční řešení.“

V podobném duchu se k této otázce postavili i další kandidáti, František Talíř (KDU-ČSL + TOP 09), podle nějž je to otázka toho, kam kraj po volbách nasměruje peníze, Václav Kučera (KSČM) i Jana Pupavová (SPD). Proti výstavbě jako takové nebyl nikdo.