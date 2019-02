Postaví třídy, aulu i tělocvičnu

Hluboká nad Vltavou – Pět nových tříd, aula nebo tělocvična. To všechno by mělo do tří let vyrůst v Základní škole v Hluboké nad Vltavou.

Hlubockou základní školu navštěvuje celkem 480 dětí. | Foto: archiv města

Jak uvedl místostarosta města Pavel Dlouhý, škola je dnes už naplněna, proto zřizovatel, jímž je město, přemýšlí, jak ji rozšířit. „Škola je v dobré kondici, proto plánujeme přístavbu školy a vybavení pro pět tříd prvního stupně,“ nastínil plány. „Podle matriky a demografického nárůstu očekáváme, že do budoucna přibude dětí, s čímž bychom mohli mít problém,“ dodal Jaroslav Schmied, ředitel hlubocké základní školy, kterou v současnosti navštěvuje 480 dětí. „Teď máme ve dvou prvních třídách 60 dětí, čekáme ale, že jich do budoucna bude 65 až 66, a to už musí být ze zákona tři třídy,“ vysvětloval, proč je třeba vybudovat nové třídy.



Vzniknout mají nad školní jídelnou, a to spolu s aulou. Ta by měla dle slov Mileny Thalerové, zástupkyně ředitele, sloužit k pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. „Máme školní pěvecký sbor, který vystupuje v kulturním centru Panorama nebo i tady u nás ve škole v hale. Ale v nějakém novém pěkném prostoru by byla tato pěvecká vystoupení mnohem důstojnější,“ řekla Milena Thalerová.



Na hraně své kapacity je ale i tělocvična, proto přibude i nová část tělocvičny. „Na projektu se začne v dohledné době pracovat. Financování přístavby přijde na 20 až 30 milionů korun, částka se samozřejmě může změnit dle stavebních prvků,“ nastínil Pavel Dlouhý s tím, že s tím pomůže dotace z MŠMT. „Zbytek případně doplatí město,“ dodal.

Autor: Klára Skálová