Jižní Čechy - Až třicet centimetrů sněhu napadlo v noci ze soboty na neděli v Jihočeském kraji. Sníh zkomplikoval dopravu i dodávky elektrického proudu.

08:38 Kromě Jindřichohradecka a části Táborska, kde v noci začalo pršet, zasypal sníh celé Jižní Čechy. Podle Martina Šulisty z krajského dispečinku Správy a údržby silnic, vyloženě nesjízdné úseky silnic v kraji nejsou. Jen je nutné dbát zvýšené opatrnosti. "Na Prachaticku, Strakonicku a Písecku padají pod tíhou sněhu stromy. Tam, kde se udržuje solí, je na silnicích vrstva rozbředlého sněhu nebo mokré vozovky, tam, kde se nesolí, dokud sněží, tam se pluhuje," uvedl Martin Šulista.

Spadlý strom je hlášen z Husince na Prachaticku. Tady spadl na dráty elektrického napětí.

V ulici Nová v obci Soběslav na Táborsku je hlášena dopravní nehoda, vozidlo narazilo do dopravní značky. Nehoda se obešla bez zranění.

08:51 V obcích Dolní Dvořiště, Bujanov, Kaplice, Střítež a Netřebice v okrese Český Krumlov je vozovka sjízdná jen se zvýšenou opatrností, výstraha platí do 10. hodiny dopoledne.



Komplikace hlásí i řidiči v okrese Prachatice. Od ranních hodin mají problémy se sjízdností především řidiči kamionů. Ti brzy ráno měli problémy především na cestě z Volar na Strážný. Spadlý strom je také ve vozovce u Vimperka.



Na Strakonicku komplikuje dopravu mezi obcí Nihošovice a Doubravice u Volyně spadlý strom do vozovky. "U Volyně je zhruba pětadvacet centimetrů sněhu," informoval václav Vostradovský, starosta Kvildy, který se touto cestou vrací zpět do šumavské obce.

Další padlý strom je hlášený u obce Droužetice na okrese Strakonice. U obce Blatná na Strakonicku je hlášena dopravní nehoda, která se obešla bez zranění.

U obce Sedlec na českobudějovicku je aktuálně hlášena dopravní nehoda tří osobních vozidel. I tady se obešla bez zranění.

V Prachaticích sníh způsobil problémy s dodávkou elektrického proudu. Výpadek energie v tuto chvíli nemá prachatická nemocnice a stejně tak bezproudí nepostihlo prachatické supermarkety. Nicméně, bez elektřiny je část města.

09:48 Podle Antonína Smoly z Volar je příjezd do města protažen a sjízdný, od noci do rána cca 15 centimetrů sněhu. “Technické služby pracovaly, ale bohužel lhostejnost jedinců jim nedovolila uklidit vše potřebné,” zhodnotil.



10:05 Společnost E.ON registruje výpadek dodávky elektřiny na lince vysokého napětí v okresech Písek, Strakonice, Prachatice. Technici jsou v terénu a hledají příčinu poruchy. Jak dlouho bude porucha trvat, v tuto chvíli není jisté.

10:08 V 6 hodin začaly jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů likvidovat v Jihočeském kraji následky zimy. Hasiči vyjíždějí k popadaným stromům. Počet vícečetných zásahů se k 10. hodině blíží stovce. Během jednoho výjezdů však každá jednotka odklízí více spadaných stromů. Více než 3 desítky událostí evidujeme na Písecku, stejný počet je na Strakonicku, o něco méně na Prachaticku (včetně stromů popadaných na osobní automobily). Nemáme info o žádných zraněných osobách.

10:25 Výpadek proudu se netýká ani Kauflandu ve Strakonicích. Navíc, supermarket má pro případy, že by byl bez proudu, vlastní agregát. To samé platí pro Kaufland v Písku a v Prachaticích.

10:32 Podle našich informací jsou aktuálně bez proudu v obci Dub na Prachaticku a výpadek hlásí i ve Strunkovicich nad Blanicí.

10:56 Sníh komplikuje dopravu i na železnicích. Aktuálně porucha trakčního vedení zkomplikovala cestu v úseku Střelecké Hoštice - Plzeň, Vráž u Písku Čimelice s sněhová kalamita i úsek Bělčice - Blatná.

11:02 V souvislosti s výpadkem elektrické energie zůstaly bez tepla některé domácnosti v Prachaticích. “Vzhledem k tomu, ze oběhová čerpadla jsou závislá na elektrické energii, nemůžeme dělat nic jiného, než počkat na obnovení její dodávky, uvedl Petr Kolín, jednatel Tepelného hospodářství Prachatice.

11:04 Vinou sněžení a popadaných stromů v mají velké zpoždění vlaky na trati Ražice Písek Tábor zpoždění dosahuje až 70 minut

11:09 Autobusová doprava na Prachaticku nemá aktuálně žádné problémy. Deníku to potvrdil Jan Fencl, dispečer ČSAD České Budějovice

11:10 Strakonicko - Neprůjezdné jsou některé komunikace na území celého okresu především z důvodu padlých stromů. Silničáři a hasiči zpracovávalo padlé stromy například u Myštic na Blatensku, ale taká u Libějovic na Vodňansku nebo nedaleko Strakonic. Padlé stromy také na některých místech přerušily dodávku elektrické energie. Podle tiskové mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů řeší jednotky na Strakonicku přibližně 30 událostí, vesměs padlých stromů.

11:20 Vydatné sněžení v jižních Čechách způsobilo problémy s dodávkami elektřiny. Těžký mokrý sníh zde láme stromy, které padají do vedení a jsou nejčastější příčinou poruch. “Aktuálně jich na jihu Čech evidujeme na vedení vysokého napětí 12. Největší problémy jsou na Prachaticku a Strakonicku, kde se bez dodávek elektřiny ocitlo zhruba 13 tisíc domácností. Některé poruchy se již podařilo lokalizovat a naši pohotovostní technici již pracují na jejich odstranění přímo v terénu. Posílili jsme i tým dispečerů, kteří poruchy vymezují – jinými slovy určují přesné místo, kde k poškození vedení došlo, abychom tam mohli pohotovostní četu kvůli opravám poslat. Situaci v terénu komplikuje neustálé sněžení, špatně sjízdné komunikace a popadané stromy, takže musíme často spolupracovat i s hasiči, informovala Martina Slavíková, tisková mluvčí E.ON.

11:22 Dopravu na železnici komplikují mimo jiné i pořádané stromy u obce Záhoří na Písecku.

11:25 Bez proudu nezůstal například Městský úřad v Prachaticích nebo Městská policie. "To proto, že máme záložní agregáty, takže i když tu výpadek byl, bez proudu jsme nezůstali," informoval Martin Malý, starosta Prachatic.

11:35 Proud na část dopoledne vypadl v obci Čejetice na Strakonicku a v jiných místech okresu. Na Písecku vypadl také v části obce Záhoří. Podle starosty obce Petra Kápla obyvatelé čekají, až proud naskočí.



"Kdo měl ruce, nohy, šel odklízet sníh, taky jsme volali, hasiče," popsal starosta situaci. Největší komplikace je ale to, že neteče voda. "Znamená to pro nás, že nefunguje vodárna," posteskl si starosta. Situace například komplikuje provoz Domova pro seniory, který se nachází v části obce, kde proud zrovna jde, ale neteče voda. "Čekáme, až se to rozběhne," řekl starosta.

11:36 "Dodávka elektrické energie byla obnovena, tím pádem začneme opět dodávat teplo do domácností," informoval Petr Kolín, jednatel Tepelného hodpodářství Prachatice.

11:40 Bez problémů jsou podle informací z dispečinku linkové autobusy společnosti GW bus v jižních Čechách.

11:49 Třicet centimetrů nového sněhu napadlo na Kvildě. "Aktuálně jsem na cestě na Bučinu, jinak už máme upraveno," uvedl Václav Vostradovský, starosta Kvildy.

11:51 V Hošticích na Strakonicku nejde proud v části obce. Problém zasáhl podle starosty Miroslava Tománka hlavně obytné domy. Na druhý transformátor je napojena třeba hospoda, kde proud jde. "Museli jsme odklízet asi dvacet centimetrů sněhu," říká Miroslav Tománek.

12:27 Před patnácti minutami začal jít proud i ve Strunkovicích nad Blanicí. "Jsme rádi, od dvou hodin tu máme divadlo, takže to krásně vyšlo," radoval se Karel Matějka, starosta městysu.

12:45 Lesní dělník Miroslav Kuchen čeká, zda zítra vůbec půjde pracovat do lesa. "Letos už jsme třikrát nešli kvůli mrazům, teď je zase těžký sníh, uvidím, co zítra bude," řekl.

12:51 Aktuálně hasiči na Prachaticku odstraňují padlý strom u obce Oseky. Další padlý strom je u obce Kostelec nad Vltavou na Písecku.

13:01 Zhruba deset tisíc domácností je stále bez elektřiny. "Na některých místech ještě vymezujeme, kde vůbec porucha je. I v těchto těžkých podmínkách, které venku panují, se všichni snaží v terénu poruchy co nejrychleji odstraňovat," uvedla Martina Slavíková, tisková mluvčí E.ON.

13:41 Aktuálně zůstává šestnáct poruch na vedení vysokého napětí v Jihočeském kraji. "Bez elektřiny je nyní osm tisíc domácností. Stále se snažíme, aby dodávky byly obnoveny co nejrychleji. Na špatně přístupná místa vyrážejí naši pracovníci dokonce na sněžnicích," informovala Martina Slavíková, tisková mluvčí E.ON.

13:43 U obce Protivín na Písecku je aktuálně dopravní nehoda, tvoří se kolona vozidel. Osobní automobil narazil do svodidel, nehoda se obešla bez zranění.

14:06 Další padlý strom komplikuje dopravu přímo u Strakonic na silnici číslo 22.

14:41 Do dnešních 15.30 hodin platí upozornění na padlý strom u obce Ostrovec na Písecku.

14:49 Se zvýšenou opatrností projedou řidiči u obce Smetanova Lhota v okrese Písek. I tady dopravu komplikuje spadlý strom do silnice.

15:08 Bez zranění se obešla dopravní nehoda u obce Lety v okrese Písek. Komplikace v dopravě tu potrvá zhruba 15.50 hodin. Na Prachaticku zase komplikuje dopravu o obce Těšovice padlý strom do vozovky. Pracuje se na jeho odstranění.

15:16 Stromy komplikují aktuálně dopravu u obce Vráž na Písecku. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.

15:33 Aktuálně eviduje E.ON v jižních Čechách 13 poruch na vedení vysokého napětí. "Od 13 hodiny žádné nové poruchy na vedení vysokého napětí neregistrujeme. Počet domácností bez elektřiny se nám oproti ránu podařilo výrazně snížit, konkrétně ze 13 tisíc na necelé dva tisíce. Problémy s dodávkami elektřiny přetrvávají na Prachaticku a Strakonicku.



Všechny poruchy se nám již podařilo vymezit a nyní intenzivně pracujeme na jejich odstranění přímo v terénu. Situaci venku komplikuje na mnoha místech hluboký sníh, takže pohotovostní technici se musí k místu poruchy dostávat pěšky a používat sněžnice," informovala aktuálně Martina Slavíková, tisková mluvčí E.ON.

15:38 Pohyb po komunikacích se zvýšenou opatrností doporučuje vedení města Prachatice. A to především v souvislosti s tím, že těžký sníh láme větve stromů a hrozí náledí.

15:39 "Teď jsem konečně dorazil domů. Napadlo zhruba třicet centimetrů mokrého sněhu. Což nám naštěstí pomohlo. Závěje jsou minimálně. Máme prohrnuto v celé obci," hlásil Václav Vostradovský, starosta Kvildy, bezprostředně poté, co opustil nakladač, v němž uklízel komunikace.

16:31 Sněhová kalamita se v odpoledních hodinách z pohledu hasičů uklidnila. Hasiči sice ještě stále vyjízdějí k popadaným stromům, ale události nepřibývají takovým dramatickým tempem jako v dopoledních hodinách. "Celkem od rána k této chvíli evidujeme 150 vícečetných událostí s tím, že za poslední dvě a půl hodiny naše jednotky zasahovaly pouze v okresech Strakonice (celkem 66 výjezdů), Písek (54 výjezdů) a Prachatice (21 výjezdů). Na druhou stranu jsme za celý den neměli žádný "sněhový" zásah na Táborsku a Jindřichohradecku. Jedním z mála zásahů, které nesouvisely s odklízením spadaných stromů, byl zásah profesionální jednotky z Blatné. Ta ve svém městě v ulici Blýskavky poskytla agregát pacientce, která je závislá na kyslíkovém přístroji a tento v důsledku výpadku elektrického proudu přestal fungovat," uvedla Vendula Matějů, tisková mluvčí hasičů.

16:51 Na silnici 121 u obce Milevsko v okrese Písek komplikuje dopravu další spadlý strom.

17:04 U obce Velká Turná v okrese Strakonice musejí řidiči dbát zvýšené opatrnosti. Dopravu i tady komplikuje strom ve vozovce.

17:27 Následkem nedělního sněžení dosud trvá omezení na některých úsecích jihočeských železnic. Podle informací Českých drah jde konkrétně o úseky Střelské Hoštice – Plzeň, Protivín – České Budějovice, Čimelice – Vráž u Písku, Písek – Písek město.

17:42 Lipenským ledařům zkomplikovalo nedělní sněžení údržbu bruslařské magistrály. Ač v neděli bruslařům nedoporučovali vstup na led, snažili se dráhu udržet v provozuschopném stavu a čekají na avizované ochlazení. Aktuální informace o stavu dráhy ledaři poskytnou v pondělí.

18:10 Pozor na jihočeských silnicích, pod tíhou mokrého sněhu dál padají větve nebo rovnou celé stromy. Před 18. hodinou narazilo osobní auto do větve u Orlíka nad Vltavou na Písecku. Ve stejném čase spadl strom na osobák u Varvažova na Písecku, kvůli spadlému stromu je uzavřena vozovka u Kovářova na Písecku.

18:16 Energetici aktuálně evidují na jihu Čech devět poruch na vedení vysokého napětí, a to na Prachaticku a Strakonicku. Od rána se pracovníkům společnosti E.ON podle mluvčí firmy Martiny Slavíkové podařilo snížit počet domácností bez dodávek elektřiny ze 13 tisíc na současných 800. "Pokud vše dobře půjde, měli bychom ještě v neděli většinu poruch odstranit, čímž by se počet odběrných míst bez dodávek elektřiny snížil až na pouhé desítky," uvedla po 18. hodině Martina Slavíková s tím, že opravy v terénu skončí kolem 19. hodiny, ale přes noc budou terénní čety v pohotovosti kvůli vymezování případných dalších poruch, které mohou nastat. Práce v terénu se pak naplno znovu rozjedou v pondělí ráno.

