Radnice nyní hledá podle náměstka primátora Petra Holického firmu, která se postará o nové dopravní značení a související pouliční vybavení, včetně zpomalovacích retardérů. „Paralelně běží soutěž na parkovací automaty,“ říká k aktuálním pracím na projektu Petr Holický. Na podzim se mají konat další besedy s veřejností, kde budou představeny konkrétní změny.

Několik setkání s obyvateli lokality už se konalo. Místní třeba navrhovali, aby v Kubatově ulici, kde je nově zřízena jednosměrka, byl výjezd směrem ke Staroměstské a ne na vltavské nábřeží. Radnice se ale rozhodla ponechat připravený návrh beze změn. Odůvodnila to tím, že by to znamenalo ve Staroměstské a pak u křižovatky s Pražskou třídou příliš velké znásobení provozu. Názory na placené stání v ulicích se mezi obyvateli Budějovic různí. Podle některých jde o další daň, většina ale vítá, že omezení parkování přespolních řidičů uvolní místa pro občany města.

Radnice plánuje nové modré zóny, kde by směli stát pouze občané města a místní podnikatelé, mezi Pražskou třídou, Strakonickou ulicí a řekou Vltavou. Podle primátora Jiřího Svobody je cílem radnice upřednostnit místní před dojíždějícími řidiči.

V uvedené lokalitě se přitom parkovací poměry rapidně zhoršily na konci roku 2017. To začaly modré zóny platit na území mezi Pekárenskou ulicí a Rudolfovskou třídou. A přespolní řidiči se prostě „přelili“ do ulic za Pražskou třídou. „Ani předtím to nebyla s parkováním žádná sláva,“ říká za místní obyvatele Marie Růžičková , bydlící poblíž staroměstského kostela. „Ale teď je to úplná katastrofa. Kolikrát jezdím celé minuty, než najdu místo,“ dodává řidička s tím, že pozdě večer je situace nejhorší. Podobně komentují poměry obyvatelé Čéčovy nebo Plzeňské ulice.

Ten, kdo potřebuje odstavit vozidlo, občas sáhnei k porušení předpisů. Naznačuje to i sčítání provedené pro budějovickou radnici před časem. Podle náměstka primátora Petra Holického poslední průzkum na podzim 2018 napočítal v řešené oblasti 3382 vozidel zaparkovaných v noci. Přitom projekt, který prošel schvalovacím procesem, stanoví budoucí kapacitu ulic 2928 parkovacích stání. Omezení přespolních řidičů má ale podle vedení města zajistit, že na všechny občany Budějovic se dostane. „Očekává se pokles parkujících vozidel na 2700,“ říká Petr Holický.

Přespolní nejsou z ulic vytlačeni úplně. Někde jsou smíšené zóny s možností placeného parkování všech zájemců a navíc radnice pracuje i na zvýšení kapacity záchytných parkovišť.

S novinkami však souvisí i úpravy dopravního značení. Například v Kubatově ulici byl zčásti zaveden zákaz parkování po obou stranách ulice, ač je zde jednosměrka. Jenže šířka ulice neumožňuje všude parkování tak, aby zůstalo průjezdných 3,5 metru, jak stanoví zákon.

V souvislosti s rozšiřováním parkovacích zón zvětšuje budějovická radnice také kapacitu záchytných parkovišť. Naposledy v ulici Na Dlouhé louce. Původní kapacita 92 stání pro osobní automobily byla navýšena o 86 míst plus pět pro ZTP. Pro kamiony je 13 pozic. Parkoviště je bezplatné.

K první regulaci parkování v Českých Budějovicích sáhla radnice v historickém centru. Poslední rozšíření zón s placeným stáním se týkalo na konci roku 2017 velké části Pražského předměstí. Teď se má na předměstí systém placeného stání zavést až po řeku Vltavu.