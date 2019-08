„Zábava a požitek mají být významnou součástí našeho života, proto je riedská slavnost tak oblíbeným a důležitým podnikem pro region,“ řekl v OÖN ředitel veletrhu Helmut Slezak. A zábava, to je podle něho družnost, muzika, setkávání přátel, smích, kroje, kulinářství a adrenalin.

V tradičním festivalovém stanu budou hrát až do soboty Voixxbradler, Zwirn a Saubartln, při dechovkové neděli je při vystřídají "Aufsteiger", d’Hoamatlandla a kapela Ceska. Kolem stanu budou částečně zastřešené pivní zahrádky, svou halu budou mít vinaři a v zóně barů („Pro mládež, která to ráda trochu hlučnější“ - OÖN) budou úřadovat dýdžejové. Už první den tu bude odpoledne pro děti a rodiny se slevami na atrakcích až 50 procent. V pátek nabídne nezvyklý rozhled hasičský žebřík. Pro řidiče, kteří se na festu „zapomenou“, bude připravena kyvadlová doprava po čtyřech různých trasách s odjezdy v 01.30 a kolem 3.30 hodiny.

Na slavnost naváže od středy 4. září do neděle 8. září mezinárodní zemědělská a podzimní výstava. Bude se na ní prezentovat kolem 700 vystavovatelů z dvanácti zemí, poprvé také z Ruska. Šlechtitelé představí asi 900 prémiovaných zvířat, z toho přes 400 krav a 50 koní. Poprvé bude letos zařazena zvláštní výstava Les a včelařství. Do zábavního parku bude vstup zdarma. Podrobněji na www.volksfest-ried.at.

„Instantní“ Bruckner

„Brucknerovy slavnosti 2019 se hudebně neohlížejí jen zpátky, ale hledí také kupředu, a proto vynesou pop-up koncerty od 5. do 7. září díla svého patrona ve formě přiměřené době z koncertních sálů do centra města,“ napsaly OÖN k festivalu „INSTANT BRUCKNER“, tedy, snad s dovolením kafařského pojmu, jaksi „koncentrovaný, rozpustný Bruckner“. Připravil jej skladatel Peter Androsch ve spolupráci s pedagogy a žáky hudební školy v Linci. „Brucknera ,destilovali´ po svém – jako individualitu, pro dnešek a pro všechny,“ pokračuje linecký list.

„Pop-upy“ budou ke slyšení denně od 14 do 18 hodin na těchto adresách: Schlosspark, Alter Markt, průchod Landhausu, Herrenstraße 12, Náměstí dómu, náměstí u kostela Martina Luthera, Schillerpark, Betlémská ulice, OK-Platz, Nordico Platz, afo (architekturforum oberösterreich), Farní náměstí, roh Hlavního náměstí a Domgasse, AEC, pasáž Kunstuni, náměstí Adalberta Stiftera, prostor před Lentosem a Brucknerhaus.

Brucknerovy slavnosti

Ke 195. výročí narození Antona Brucknera 4. září a ke 45. jubileu otevření Brucknerhausu v Linci připravil „jeho dům“ program věnující se symfoniím tohoto autora. Letošní slavnosti začnou 4. září od 19.30 v kostele v Ansfeldenu programem Happy Birthday chlapeckého sboru „vrabců“ ze St. Florianu, 5.-7. září vždy od 14 hodin naváží výšezmíněné „instantní koncerty“ na ulicích Lince. 7. září bude dále od 20.30 proslulá Klangwolke a od 21.30 koncert Césara Sampsona v Donauparku (zdarma). 8. září v 10.30 budou slavnosti oficiálně zahájeny v Brucknerhausu, kde v 19.30 uvede Brucknerův orchestr mimo jiné Dvořákovu Novosvětskou.

Léto čtenářských měst

K jedenácté StadtLesenLiteraTour letos v létě se přihlásilo 29 měst. Čtenáři si budou moci vybírat ve „věžích knih“ z více než 3000 titulů a usadit se s nimi do pohodlých lenošek. V Linci bude touto veřejnou knihovnou Náměstí dómu 5.-8. září. „Je to nespektakulárně spektakulární, nenátlakově nátlaková akce,“ píší OÖN, podle nichž projekt podporuje „zdravou nudu“ a probouzí v lidech často v minulosti poztrácenou fantazii. Podnik zaštiťuje rakouská komise UNESCO. Odvinul se z inovační dílny Bibliotels, jejíž začátek položil Sebastian Mettler ze Salcburku v roce 2007 hotelovou kooperací pro ubytování vysoké kvality, se speciální nabídkou literatury a zvláštní atmosférou, pokračuje list. Pod touto visačkou odstartoval také první StadtLesenTour v Rakousku - a myšlenka zatím zdaleka nekončí… 5. září budou v rámci této akce v Linci číst od 19 hodin autoři Bernhard Aichner a Lisa Hörtnaglová z knihy o lásce „Kašmírový pocit“. Na 6. září jsou zváni občané s migračním původem k prezentaci vlastních textů v mateřštině, 7. září si může kdokoliv vybrat ze 3000 knih a až do setmění si v nich číst, 8. září tu proběhne den rodin s vyšším zastoupením dětské a mládežnické literatury v regálech.

Sestra v akci

Proslulá filmová komedie s Whoopie Goldbergovou ožije v lineckém Zemském divadle jako muzikál s titulem Sisters Act, informují OÖN a chválí, že této scéně se zase jednou podařilo získat práva pro muzikálový hit, který byl dosud ke shlédnutí jen v komerčních produkcích. Pro tuto verzi napsal strhující hudbu Alan Menken (Kráska a zvíře, Aladin), režii má Andreas Gergen, choreografii Kim Duddy (The Wiz).

Příběh je o zpěvačce Deloris, která je nedobrovolným svědkem, jak její zlovolný šéf Curtis nechá zastřelit zaměstnance, který „zpíval“ na policii. Její bývalý kamarád ze školy Eddie, mezitím policista, pro ni vymyslel speciální program na ochranu svědka – jako sestru Mary Clarence ji svěřil po opatrování kláštera. Jeho sbor, pověstný nedostatkem talentů, tak dostal „frontgirl“, se kterým byly bohoslužby náhle plné lidí a tématu se chopil tisk – nic dobrého, když si někdo nepřeje být nalezen…, popisuje linecký list. Ale kdo by v Čechách neznal snad nejpopulárnější roli Whoopie!

Linecké divadlo nám teď dává příležitost si vyslechnout muzikálovou verzi v němčině s nadtitulky trvající dvě a tři čtvrtě hodiny s alternujícími Jihoafričankou Tertií Bothaovou a absolventkou univerzity v Essenu Dionne Wudu v roli Deloris. Začátek premiéry bude v 19.30, repríza 14. září rovněž do 19.30, 15. září od 17 hodin. Muzikál bude na repertoáru předběžně do 22. února.

Důchodci si polepší

Penze do 1111 eur hrubého měsíčně budou v Rakousku od roku 2020 zvýšeny o 3,6 procenta, tedy o dvojnásobek inflace. Důchody od 1112 do 2500 eur porostou pomaleji, o 1,8 procenta, ty vyšší než 5220 eur dostanou přidán paušál, jehož výše ještě není stanovena – mluví se o 90 eurech, uvedly OÖN. Prezident svazu důchodců Peter Kostelka uvedl, že je to největší úprava penzí za posledních 25 let, a prezidentka svazu seniorů Ingrid Korosecová dodala, že přes 1,3 milionu penzistů dostane víc, než by jim vyměřila inflace. Úprava bude stát jistě přes miliardu eur.