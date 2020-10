"Rodiče sice mohou zůstat doma na takzvaném ošetřovném, ale to německý sociální systém neuznává," vysvětluje Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendlerů ČR. Pendleři tak mohou zůstat doma, ale bez peněz. "To jim logicky způsobí existenční problém," dodává předsedkyně asociace.

Podle Zuzany Vintrové je možnosti pro pendlery nabízí, ale musela by s nimi počítat také česká vláda. "Variantou by bylo, aby děti z prvního stupně základních škol mohli chodit do školy spolu s dětmi rodičů z integrovaného záchranného systému," popsala možnost s tím, že to by pendlerům - samoživitelům dost pomohlo dál pracovat a nezůstat bez prostředků.

Asociace se nebojí, že by školní docházka dětí pendlerů jakýmkoliv způsobem navýšila počty lidí pozitivních na covid-19. Pedleři mají totiž v Německu možnost bezplatného testování. "Testy hradí německé zdravotní pojišťovny. Některé bavorské okresy, jako například Cham, totiž zaměstnance bez testu na své území nepoustějí. Mnozí zaměstnavatelé svým lidem testování rovněž nařídili," uvedla Zuzana Vintrová. Podle všeho by tak neměl být problém, aby pendleři v případě, že chtějí využít povolené školní docházky v době úplného uzavření I. stupně základních škol, doložili negativní test. Zástupci vlády o problému podle informací Zuzany Vintrové vědí a ona sama doufá, že řádu hodin získá pro pendlery dobré zprávy, které jim umožní živit své rodiny i v době nouzového stavu.

Prohlášení Asociace pendlerů ČR, z.s.:



Asociace pendlerů, která působí v České republice od poloviny letošního roku a vznikla mimo jiné proto, aby zastupovala, podporovala a vytvářela životně důležité podmínky pro pendlery v situacích jako je např. jejich činnost v době COVIDU-19, kdy dochází díky státním zásahům do života společnosti k tomu, a oni zůstávají bez prostředků, musí konstatovat, že nebyla pozvána k žádnému jednání o připravovaných opatřeních k zamezení šíření nemoci COVID – 19. V důsledku toho se znovu zapomnělo na tuto ne malou skupinu lidí, kterým tak jako v první vlně hrozí, že zůstanou bez prostředků a možnosti řádně zabezpečit sebe i svoje rodiny.



Proto vedení Asociace pendlerů České republiky zejména v souvislosti s uzavřením prvního stupně základních škol požádalo premiéra ČR, ministra zahraničních věcí a ministra zdravotnictví o řešení situace. kdy Spolková republika Německo pro naše občany – pendlery neuznává tzv. ošetřovné.



Vedení asociace věří, že tak jako při předcházejících jednáních po vzniku asociace pan premiér i oslovení ministři budou věnovat pendlerům větší pozornost a v následujících jednání přizvou zástupce asociace k jednání, aby problémy pendlerů byly řešeny včas společně s ostatními opatřeními.