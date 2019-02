Milevsko – V historických prostorách milevského kláštera vystavuje výtvarník Pavel Kotalík z Milevska poprvé.

VÝTVARNÍK. Pavel Kotalík si i v osmdesáti letech užívá tvoření naplno. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Výstava je věnovaná jeho osmdesátinám a představuje jeho fantazijní svět promítnutý na plátno různými technikami od klasické malby až po plastické struktury. K nahlédnutí je tu i ukázka knihy, kterou si sám pro sebe postupně tvoří – se zápisky i kresbami.



Jeho obrazy spojuje pozitivní pohled na svět a touha po originalitě. „Kreslím si a maluji od mládí. Není to jen můj koníček, ale doslova kůň. Na to, až si ho doopravdy osedlám, jsem si počkal prakticky až na důchod. Dříve na malování nezbýval čas.“ Malování je pro něj součástí vnímání života kolem sebe, včetně jeho proměn. „Chtěl bych, aby každý můj obraz něco vypovídal, vyprávěl. Návratem ke svým obrazům jsem si uvědomil, jak silně byly některé ovlivněny mými prožitky, třeba z práce pod zemí, kdy jsem po vojně pracoval v uhelné šachtě 650 metrů pod zemí, dále z práce projektanta a technika realizace na velkých stavbách ZVVZ,“ vysvětlil.



Pracoval na elektrárnách, hutích, ocelárnách, cementárnách, teplárnách, které měly podle něj atmosféru kovových monster chrámů, a nakonec v arabském pouštním světě Iráku. „Tam jsem strávil patnáct měsíců, minul jsem sametovou revoluci a vrátil se těsně před zahájením války v zálivu,“ doplnil.



Na výstavě jsou k vidění jeho obrazy z posledních let. Některé vystavoval v Děčíně, v Příbrami a v milevské Galerii M. „Jsem moc rád, že mi premonstráti umožnili vystavovat v tak krásných prostorách,“ uzavřel Pavel Kotalík. Výstava potrvá do 15. září.