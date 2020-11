Pasov - „Vypadá veskrze exoticky, a přesto je v Evropě doma,“ píše PNP ke zvolení cesmíny ostrolisté (Ilex aquifolim) Stromem roku 2021.

Vzácný strom roku 2021. | Foto: Deník/PNP

Stále zelenou „palmu“ s pichlavými okraji listů vyhlásily spolek Strom roku a kuratorium nadace Silvia Wodarze. Podle listu není žádným obrem, ale může dorůst až do patnácti metrů a její kmen do průměru až 50 centimetrů. Dosahuje stáří až 300 let. Je chráněná. Označení „palma“ má křesťanský původ, protože věčně zelené větvičky sloužily jako ozdoba o Květnové neděli. Proto jí říkají také Kristovy trny. Plody a listy jsou jedovaté. Cesmína dobře snáší stín, nemá ráda přílišné sucho. Roste už i ve Skandinávii a v Polsku, v Bavorsku například na naučných stezkách Osinského lesa. Hospodářsky má sotva význam, protože tvrdé a těžké dřevo je vhodné jen pro malé, jemné práce jako intarzie. Strom roku u sousedů vyhlásili už po třiatřicáté. Letos jím je trnovník akát.