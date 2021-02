Loni ve stejnou dobu to bylo 640 a 80 tun. To ale byla zima extrémně mírná – v desetiletém průměru Linec solí průměrně 2035 tun a 396 tun drti. Včetně silnic, cyklostezek a chodníků musí služba ošetřovat 1300 kilometrů veřejných cest.

K Valentýnu 72 eur

Rakušané vydají podle zjištění agentury Mindtake Research a svazu obchodu letos za dárky k Valentýnu průměrně rekordních 72 eura, o dvanáct eur víc než loni. Obchod by mohl utržit 110 milionů navíc. Nejoblíbenější jsou opět květiny 55 %, následují sladkosti se 35 %. „Ke špičkovým překvapením patří poukázky a nemateriální dárky jako výlety, alkohol, kosmetika, návštěva restaurace, ale také osobně připravená jídla,“ říká ředitel svazu obchodu Rainer Will. Nejvelkorysejší jsou opět Vorarlberští a Tyroláci, kteří hodlají ke svátku zamilovaných „pustit“ po stovce eur (Vídeňáci 86, Hornorakušané 65 atd.). Třetina lidí nedává k Valentýnu nic.

Tlačenice o testy

I když rychlotesty na koronu zdarma nabízí kromě 45 stanic také 90 lékáren, jsou k řadě regionů volné termíny zadány, píše linecký Volksblatt. V řadě míst Horních Rakous proto nabízejí další trasy a rozšiřují, případně přerozdělují, personál. Podle hornorakouského hejtmana Thomase Stelzera by na stanicích této spolkové země mohli v budoucnu zvládat až 33 000 antigenních testů denně.

Za jméno permanentka

Jak se bude jmenovat?Zdroj: Deník/OÖN/privat

Od podzimu stojí cirkus Kaiser nuceně na výstavišti v Riedu. Loni mohl na představení pouštět jen 200 místo až tisícovky diváků, letos také nemůže vybírat a je odkázán na dary. Jeho zvířata mohou lidé s respirátory FFP2 vidět jen ve výběhu a při troše štěstí v tréninku. V pondělí tu přišlo na svět velblouďátko a cirkus pro ně hledá jméno. Návrhy mohou děti i dospělí od 15. do 28. února házet do schránky na výstavišti. Kmotr, jehož návrh bude vybrán, dostane celoživotní volný vstup do cirkusu, který existuje už 270 let.