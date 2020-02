ODS se v krajském zastupitelstvu nepodařilo zastavit přípravu parkoviště pro kamiony v areálu českobudějovického letiště za 250 milionů korun. Vedení kraje ale připustilo, že projekt zatím zastavilo a bude se ještě řešit po dalších jednáních.

ODS přišla na čtvrtečním (20. února) krajském zastupitelstvu s návrhem projekt parkoviště zastavit. A to do doby, než se najde strategický partner pro letiště. A než se ukáže, kudy povedou hlavní trasy kamionů po dostavbě dálnice kolem města. „Jsme v situaci, kdy nevíme, co se bude s letištěm dít a je třeba minimalizovat tam zásahy do doby výběru strategického partnera a nedělat tam megalomanské projekty,“ řekl jihočeský lídr ODS Martin Kuba.