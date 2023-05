Budovu banky naboural o víkendu se svým vozem mladý řidič. Jak se ukázalo, za noční nehodu mohl v první řadě alkohol. A nebylo ho zrovna málo.

Mladík nezvládl auto a zdemoloval vchod do bankovní pobočky. | Foto: Policie ČR

Havárii osobního vozidla do pobočky Československé obchodní banky v ulici Edvarda Beneše v Milevsku píseckým policistům nahlásili v neděli před 21. hodinou. „Mladý řidič (roč. 1999) s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia jel od Zbelítova, pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, profilu komunikace a vlastnostem nákladu, vjel do protisměru, kde narazil do vstupních dveří banky. Přitom se lehce zranil," popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

Mladík skončil v sanitce a posléze na dalším ošetření v nemocnici. Šrámy, rozbité auto a zdemolovaný vstup do banky ale nejsou to jediné, co ho bude trápit. Při dechové zkoušce totiž i několik desítek minut po nárazu přístroj vykázal přes 1,8 promile alkoholu. „Pro přesné množství alkoholu byl vyžádán odběr biologického materiálu. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," dodal mluvčí.