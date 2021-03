Linec - Rakouský ústavní soud prohlásil za neústavní dvě opatření proti pandémii, napsal Volksblatt.

Soudci ústavního soudu čeří vodu. | Foto: Deník/OÖN

Týká se to omezení vstupu na sportoviště a do volnočasových zařízení a oznamovací povinnosti gastronomů hlásit správním úřadům data hostů podezřelých z nákazy covidem (platnost nařízení “padla” v prosinci). Soud to označil za hrubý zásah do základního práva na ochranu dat.