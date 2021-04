Šumava byla po celou zimu hojně navštěvovaná, a to i přesto, že byly uzavřené lyžařské areály. Nájezdy lidí z celé republiky ale "zarazilo" uzavření okresů a tamní příroda si mohla odpočinout. Od pondělí je ale opět možné kamkoliv cestovat a tak bylo pravděpodobné, že milovníci Šumavy opět o víkendu zamíří na svá oblíbená místa. Kromě Modravy, která praskala ve švech, tomu tak ale úplně nebylo. Na Železnorudsku, kde většinou lákají hlavně jezera a Pancíř, a v Srní bylo v sobotu dopoledne téměř prázdno, na Slunečné u Prášil stálo několik vozů a na Nové Hůrce jich bylo o něco více.

Za vyšší návštěvností Modravy bylo ještě poměrně velké množství sněhu, který si přijeli mnozí užít. "Projeli jsme Šumavu od Železné Rudy a nikde už tolik sněhu nebylo, tak jsme to zkusili tady na Modravě. Když jsme viděli plné parkoviště, tak nám bylo jasné, že tady určitě bude rušno. Ale jde o jediné místo, kde se ještě můžeme na běžkách vydat, tak to riskneme a ještě si stopy prošlápneme, zřejmě to bude naposledy. Je škoda, že byly okresy uzavřené a nemohlo se na Šumavu, chyběla nám příroda," řekla Renata Duchková z Plzeňska.

Velkou návštěvnost očekával i starosta Modravy Antonín Schubert, podle něhož bude i nadále vyšší a vyšší. "Ve vyšších partiích je ještě sníh, takže se dalo očekávat, že sem lidé přijedou, protože si ho moc tuhle sezonu neužili. Na Filipovo Huti je v sobotu odpoledne půl parkoviště zaplněno, dopoledne bylo celé. Nápor se dá očekávat i nadále během jara, kdy budou přijíždět turisté pěší a cyklisté. Kam jinam by měli lidé jezdit, když jsou hranice zavřené," uvedl starosta.

Opatření mu ale přijdou nesystémová, poukazuje především zavřené toalety při tak velké návštěvnosti. "Jsou zavřené penziony, hotely, veškeré služby, takže lidé musí pendlovat. Dlouhodobě kritizuji nesystémová opatření, protože já přece nebudu na parkovišti instalovat veřejné wc, jen proto že nám vláda nedovolí otevřít ani informační centrum, kde máme špičkové záchody. To je podle mě nekulturní," poukázal na problém Schubert.