Dvě firmy slíbily českému státu, že postaví na dálnici D3 úsek Hodějovice – Třebonín. Sdružení tvořily italská společnost Salini Impregilo a slovenský Doprastav. Italský člen sdružení se ale konce akce, která oficiálně začala letos na jaře, asi nedočká.

V Českých Budějovicích podle informací Deníku už opouští pronajaté kanceláře.

Tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl pro Deník uvedl, že nemá žádnou informaci o tom, že by se mělo něco měnit na vysoutěžených podmínkách. Partnerem pro ŘSD je ale celé sdružení.

Za 12,5 kilometru dálnice D3 v úseku Hodějovice – Třebonín mělo sdružení firem Saligi Impregilo a Doprastav inkasovat od českého státu 5,8 miliardy korun. Ve výběrovém řízení to byla nejvýhodnější nabídka. Předpokládané zprovoznění stavby bylo stanoveno Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (ŘSD) na září roku 2022.

Akce už nabrala mírný skluz a teď ji možná čekají ještě větší problémy. Podle informací Deníku totiž italská firma stavbu opouští. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to přinejmenším velkou úpravu smluv, uzavřených kvůli realizaci zmíněné části D3. Povinnosti italského partnera by zřejmě musel převzít Doprastav a ŘSD by s tím muselo souhlasit. Nyní už akce běží podle upraveného harmonogramu, ten je ale podle posledního vyjádření ŘSD plněn.

Doprastav se do úterního večera ani přes opakovaný dotaz k aktuální situaci na stavbě nevyjádřil.