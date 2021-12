Vypráví, jak v únoru 2019 při osmi stupních pod nulou vyšla brzy ráno do kravína dojit. A mezi kravami uviděla sele, skoro zmrzlé a víc mrtvé než živé! Přemýšlela, kde se tu vzalo, a při procházce pak narazila na stopy, které prasátko nadělalo cestou do teplé stáje. "Takovou cestu sele vlastně nemělo přežít," říká. Za normálních okolností tráví první týdny života pod teplem lampy v příjemných 20-25 stupních. Rosalie to ale dokázala.

Přes značku v jejím uchu paní Osterbuhrová vypátrala majitele, chovatele prasat ze sousedství. Ten chtěl svá selata večer předtím převážet do jiné stáje a Rosalie mu jednoduše "zdrhla". Vzít si ji zpátky chovatel z hygienických důvodů nemohl… "Já bych mu ji stejně nedala," říká Osterbuhrová s úsměvem.

Sele-nalezence uložila s více ohřívacími láhvemi a dekami na topení v kuchyni a trvalo to prý půl dne, než napůl rozmrzlo. "A pak mělo velký hlad," vzpomíná. Z toho je tak rychle nedostala. Chtěli je krmit "dietně", ale u prasete chovaného "na maso" to není jednoduché. "Všechno, co nám lidem moc chutná, bylo super také pro ni…"

Aktuálně je Rosalie nejen mile opečovávaným členem rodiny, ale také hvězdičkou na instagramu. Maren Osterbuhrová na něm píše o své práci na statku a už má 15 000 uživatelů. U těch se Rosalie stala miláčkem. Návštěvníci webu k ní na pobřeží Severního moře přijeli až z Berlína na dovolenou, prý jen proto, aby toto prasátko mohli navštívit…

Ingolstadtský list připomíná, že chovatelům prasat v Německu aktuálně chybí hospodářská perspektiva. Jen v Dolním Sasku jich od května 2018 ze 5700 zbylo do loňského května 5000. Za kilo masa dnes konvenční producent dostává 1,20 eura, a k pokrytí nákladů by potřeboval alespoň dvě eura.

Maren Osterbuhrová si myslí, že její Rosalie a popisy práce na statku vůbec na instagramu už některé uživatele pohnuly ke změně spotřebních návyků. Doufá prý, že tak zemědělci někdy zase dostanou za své produkty víc peněz a že budou chovatelé schopni zvířata držet v lepších podmínkách, uzavírá list.

Kámen ukončil vytrvalou demonstraci

Po zhruba rok a půl trvající demonstraci proti údajně nedostatečné ochraně klimatu ze strany města Augsburg ukončila akci hrozba padajících kamenů ze zvonice Perlach na náměstí, píše Donaukurier. Radnice proto uzavřela i přiléhající Rybí trh, kde demonstranti od začátku července 2020 kempují.

„Už při kontrole z jeřábu ve výšce asi 60 metrů odebrali statici více uvolněných kamenných fragmentů," sdělilo město. Chodník pod věží je uzavřen, přístup k obchodům a ke kostelu není zatím možný.

"Co bude dál s tzv. klimacampem, není jasné. Vedení města je demonstrace dlouho trnem v oku. U správního soudu ale neuspěla s pokusem vynutit si její zákaz," uvádí list. Nyní strany podle města diskutují.

Šokující obrázky u soudů

V jakém okamžiku musejí být šokující obrázky třeba zkažených zubů na balení cigaret vidět při nákupu v supermarketu? ptal se DK v očekávání rozsudku Evropského soudu (ES).

Žalovala u něho německá nekuřácká iniciativa Pro Rauchfrei. Na pokladnách dvou mnichovských supermarketů nabízely automaty cigarety, na nichž nebyly varovné symboly nakupujícími vidět, než zboží přišlo na pult. Prodej probíhal tak, že zákazník požádal pokladní o zboží z automatu a stiskl klávesu volby výběru. To pak bylo dopraveno na pokladní pás. Opatření bylo odůvodněno obranou před krádežemi a ochranou mládeže. Podle ES už takto bylo zboží i před vlastním zaplacením dáno do oběhu. Norma přitom říká, že varování nesmí být zakrýváno nálepkami, obaly nebo jinými předměty.

Německý nejvyšší soud se s touto otázkou obrátil na Evropský soudní dvůr (EuGH). Ten uzavřel, že kuřáci musejí na cigaretových automatech vidět amputované nohy nebo černé plíce častěji, a to třeba i na tlačítkách výběru značek (rozhodnutí C-370/20). Rozhodnutí ES je i v češtině na https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244214&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=614365.

Víno zraje při hudbě?

Jeden dubový sud se 2700 litry šedého burgundského ročníku 2021 je při zrání speciální technikou "preparován" nahrávkami klasické muziky, druhý ne. Může to víno rozlišit? ptá se DK s jednotou vinařů ve Freyburgu v oblasti Saale-Unstrut. Ti ve středu instalovali do sudu speciální reproduktor.

"Podle mluvčího Německého institutu vína v Mohuči je tato speciální metoda v Německu spíše vzácná. Frekvence hudby mají něco (někoho) rozpohybovat. V tomto případě možná ovlivnit kvasinky důležité při zrání," píše DK.

"O muziku v sudu se podle jednoty vinařů postaral v tomto případě nositel ceny Echo za klasiku gambista Thomas Fritzsch přednesem děl Georga Philippa Telemanna. Jak řekl při první zvukové zkoušce ve Freyburgu, byl inspirován snímky japonského fotografa, který snímal krystalky ledu, měnící se při hudbě."

Podle expertů německého institutu sází na muziku více vinařů. Pracují třeba s Mozartem nebo Vivaldim na vinicích či ve sklepě. Znalci připomínají nemalou roli smyslů - sluchu, chuti, vůni - při konzumaci vína. To chutná různě podle světelných podmínek a atmosféry - za svitu svíček nebo při denním světle, či u moře ve slaném vzduchu…

Aby získali srovnání, naplnili stovkami litrů i druhý sud, ale ten "neobléhali" hudbou. Výsledek experimentu se ukáže příští rok, při finálním "koštu" z obou sudů v dubnu.

Už 2300 odpovědí od Ježíška

Vánoční poštovní úřad v durynském Himmelsbergu už letos odpověděl na 2300 dopisů Ježíškovi, uvádí DK. Denně jich tu vyřizují na 200.

Odesilatelé si přejí leccos - hračky lego, sušené prasečí ucho pro drsňáka jezevčíka nebo procházku se Santa Klausem. V některých dopisech jsou přiloženy i malé dárky pro Ježíška - čaj, pralinky nebo gumoví medvídci. "Před pandemií si mnohé děti přály mír, teď převažují přání zdraví a otevření škol," uvedl list. Většina dopisů přichází z Durynska a celého Německa, píší ale i děti z Tchajwanu, Číny, Ruska. Na úřadu pracuje devět žen a doufají, že do 20. prosince dokáží odpovědět na každý lístek. Loni sem přišlo na 7000 dopisů.

Vynutí život kohoutkům?

Příští týden bude rakouská Národní rada projednávat doplňující návrhy ÖVP, Zelených a Neos k normě ochrany zvířat. Vynutilo si to 416 000 podpisů ve všelidovém hlasování.

Tak má být zakázáno usmrcování kohoutků, kterých je dosud v Rakousku zabíjeno oxidem uhličitým kolem deseti milionů čerstvě vyklubaných jen proto, že hospodářsky rentabilní pro výkrm jsou jen slípky. V budoucnu mají být kohoutci krmeni šest až deset týdnů a pak zpracováváni do pokrmů pro řetězce rychlého občerstvení.

Návrh má dále zakázat roštové podlahy nově budovaných stájí - pro krávy ihned, pro prasata při stoupajícím stavu. Kompletně má zákaz platit od roku 2030. "To znamená, že pětina až 40 procent ročně porážených prasat v Rakousku - asi milion - pak bude mít lepší život než dnes," píší OÖN.

Perlorodkám se daří

Tým rakouské organizace mládeže (ÖNJ) pro záchranu perlorodek říčních v Haslachu rozjel v roce 2016 s podporou ochranářských svazů a lesnictví kláštera Schlägl ambiciózní projekt. I přes dlouhé chladno a silné deště první poloviny roku ožily vodní toky Mühlviertlu rekordním počtem mladých mušlí.

Zájem o ně roste i díky putovní výstavě o "tajemstvích domácích perel" v okolí kláštera, která prezentuje jejich ekologický a kulturněhistorický význam. Tým ÖNJ nyní vyzval k vánočním dárkům ve formě patronátů nad perlorodkami. Projekt má podporovat i nákup ručníků s motivy perlorodek, utkaných v centru textilií v Haslachu. Kontakt: patenschaft@oenj-haslach.at.

Vstanou noví Banksové?

Výstava "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" se 150 kopiemi děl záhadného, veřejnosti neznámého umělce street-artu, bude pokračovat od 17. prosince v lineckém kulturním centru Tabačka. Expozici, kterou v Německu viděly statisíce lidí, pořádá pasovské COFO. V Linci bude otevřena do 20. března a organizátoři očekávají, že přiláká přes 50 000 návštěvníků.

Zvláštní nabídkou pro opravdové Banksyho fandy je připojení se k "akci fasády". "OÖN a agentura COFO hledají vlastníky privátních a firemních budov, kteří jsou připraveni nechat nasprejovat Banksyho dílo na nejméně 40 metrů čtverečních své fasády," píše list. Hodnota pořizovaného díla je asi 3500 eur. "K výběru jsou třeba známá Girl with Balloon, rozdrcená během aukce v říjnu 2018, ,Washing Zebra´ nebo ,Vrhač květin´ (na snímku Deníku/OÖN/COFO). Zájemci se mohou hlásit s fotografií své zdi do 31. prosince na fassade@mystery-banksy.com. Výherci budou písemně vyrozuměni.

Výstava bude otevřena út, st, ne 10-18 hodin, čt, pá, so, svátky 10-20. (www.mystery-banksy.com)

Happy end netopýrů

Linecké OÖN tentokrát zařadily do rubriky Happy end záchrannou akci více organizací ochránců přírody, kteří v noci na středu zachránili z výškové budovy na vídeňském Wienerbergu 190 netopýrů. Přiletěli prý z Ruska a vybrané útočiště už nemohli vlastními silami opustit, píše list. Nyní o ně pečují v záchranné stanici ve Vösendorfu.

"Hnízda" pro bezdomovce

Donaukurier rubriku Happy end nemá, a tak následující zprávu zařadil do běžného zpravodajství. Město Ulm nabídlo bezdomovcům v zimě ubytování také ve dvou "spacích kapslích". Tzv. ulmská hnízda byla pro letošek nově upravena. Místo dřeva mají stěny z oceli a izolovaných plechových desek, které by měly chránit před kolísáním teplot, řekl autor projektu Falko Pross. Kapsle stojí ve starém městě a mají jako ochrana před umrznutím doplňovat nabídku pomoci města. Dají se zevnitř uzamknout a kromě izolace zajišťují i stálý příchod čerstvého vzduchu. Senzor na nich informuje spolupracovníky pomoci bezdomovcům, že někdo zařízení užívá. V případě potřeby se snadno dají pořídit další hnízda, řekl Pross.

Kam se ztrácejí lékaři?

Mezi lety 2008-19 skoro třetina absolventů medicín v Rakousku nenastoupila doma své povolání, píší OÖN. Jen 69 % se nechalo zapsat do seznamů komory. Ostatní se živí jinak nebo odešli do zahraničí. Chybějící částečně nahradili lékaři, kteří vystudovali v cizině, ale pořád je ztráta potenciálu asi 20 %. A to vzdělání jednoho lékaře stojí až 542 000 eur!