Na 8. leden spal obžalovaný po konzumaci piva a kořalky na kanapi v kuchyni bytu. Předtím si ze sklepa přinesl pistoli, popsal děj list. Soudu řekl, že měl sebevražedné myšlenky, cítil se bezcenný a neschopný. Činu je mu prý šíleně líto. Hned po výstřelu zavolal policii a nechal se bez odporu zatknout.

Nevlastní syn ve videovýslechu uvedl, že obviněný hodiny před činem řekl: Já už tu ženskou nesnesu. Na to si obžalovaný už nechtěl vzpomenout, uvedly OÖN. Rozsudek není v právní moci.

Nikolai našel domov

Do rubriky Happy end zařadily OÖN příběh psa, který byl třináct let v útulku ve Vösendorfu. Jako roční štěně byl odložen, ale dlouhým tréninkem získal znovu důvěru v lidi. A nyní našel domov - adoptovala ho "kmotřenka" v útulku, ke které si už vybudoval hluboký vztah, uvádí list.

Přes 30 % dětí císařským řezem

V Rakousku přišlo loni na svět 30,5 procenta ze 85 329 živě narozených dětí císařským řezem, napsal Volksblatt. 6044 (7,1 %) se narodilo předčasně, před 37. týdnem těhotenství. Nově narozená děvčata vážila průměrně 3265 gramů a měřila 50,3 centimetru, chlapci měli v průměru 3393 gramů a 51 centimetr. 98 % dětí přišlo na svět v porodnicích, 1253 v bydlišti matky, 43 cestou do nemocnice. Matky byly při porodu průměrně ve věku 31,5 roku, o 4,3 roku starší než před 30 lety. Stáří prvorodiček se za tu dobu zvýšilo ze 25,1 na 30,2 roku. Mladších 20 let bylo loni jedno procento, v roce 1991 ještě 5,9 procenta. Počet matek starších 30 let se naopak více než ztrojnásobil - ze 7,1 % v roce 1991 na loňských 24,9 %. Celkový počet "císařů" se v minulých 25 letech více než zdvojnásobil. 13,7 % loňských operací bylo neplánovaných.

Když si zloděj ohřívá sekanou…

"Při opékání plátku sekané v cizím domě v Bádensku-Württembersku byl při činu přistižen zloděj," napsal Donaukurier. Ve středu večer se oknem v přízemí dostal do rodinného domu ve Stimpfachu a v jedné místnosti se "zařídil opravdově podomácku", uvedla policie. Připravil si lůžko, osprchoval se a seběhl do kuchyně v přízemí. Tam vytáhl z chladničky plátek sekané, aby si udělal něco k snědku. Hluk probudil dva obyvatele, kteří v tomto podlaží spali. Hladový zloděj utekl domovními dveřmi. "Pátrání po asi 35letém muži nebylo zatím úspěšné," končí DK.

Senior se vypodložil

Aby lépe viděl přes volant svého auta, posadil se na aktovku se spisy, píše DK. 98letého šoféra zastavila v Lindau v Horním Bavorsku policie, které svědek zavolal, že muž najel na obrubník. Hlídka ho upozornila, že taková pomůcka není při řízení povolena, a on se tak rozzlobil, že vskutku nebyl schopen jízdy. Když se uklidnil, řidičák mu vrátili, ale informovali o události úřad…

Zavřeli plavečáky

Město Norimberk uzavřelo k úspoře energie přes léto tři ze svých čtyř plováren, napsal DK. Sezonu otevřených koupališť prodloužilo do 25. září. „Musíme se včas připravit na možné omezení zásobování plynem," řekl starosta Marcus König. Haly a plovárny Norimberka spotřebují za rok 9,4 milionu KWh tepla a asi 800 000 KWh plynu. Uzavřením plováren na 72 dnů provozovatelská společnost "nabídla" teplo pro 383 a proud pro 789 domácností.