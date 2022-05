Položil si otázku, zda nasazení drožek ve velkoměstě ještě odpovídá době. "Měli bychom se zamyslet, zda kůň má být vystaven takovému stresu," uvedl pro Wien heute. Uvítal by debatu o tom, jestli by Vídeň na fiakry mohla rezignovat zcela a bez ohledu na to, ode kdy tu dostávají koně "horké" volno. Aktuálně platí zákaz jejich provozu od 35 stupňů Celsia a diskutuje se o snížení této hranice na 30 stupňů.