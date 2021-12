V neděli odpoledne zachraňovali na Raxu v Alpách s pomocí vrtulníku zraněné české turisty, píší OÖN. 24letá žena a o rok mladší muž putovali od Preiner Gscheidu směrem na Heukuppe jen v lehkým horským obutím. Kolem 14.15 hodiny uklouzli na zledovatělém povrchu a padali. Žena zůstala po asi 50 metrech ležet a mobilem zavolala pomoc, její partner sjel zasněženým korytem ještě dalších 300 metrů. Těžce zraněného ho vyzdvihl lanovým výtahem vrtulník, pro ženu museli záchranáři vystoupat do 1600 metrů a odtransportovat ji do údolí.

Labutí happy end

Rubrička OÖN Happy end zaznamenala tentokrát záchranu labuťáka, který na Štědrý den zamrzl v Aistu ve Schwertbergu. Občané alarmovali pomoc zvířatům a těm se podařilo ho žebříkem, lany a keserem vyprostit. "Šťastný odletěl zpátky k partnerce," dodává list.

Nebylo, kdo by ho střídal

Bleskovou akcí chtěl 57letý šofér bez řidičáku ve švábském Bobingenu 23. prosince uniknout stíhání, píše PNP. Policie kontrolovala jeho malý transportér. Když ho zastavila, přesedl si fofrem na sedadlo spolujezdce. "Problémem ale bylo, že byl ve vozidle sám," uvádí list. Sankci tedy neušel…

Od sousedů: Perner znovu lije zvony

Vyskákali z auta

Dvě ženy a jeden muž vyskočili v sobotu z jedoucího auta v Rakousku, které se nepodařilo zastavit na louce. Jak policie uvedla, 64letý muž z okresu Kirchdorf se 62letou manželkou a 85letou tchyní se vraceli z rodinné návštěvy ve Steinbachu. Na polní cestě zřejmě kvůli silné mlze sjeli v pravotočivé zatáce vlevo z vozovky a na mokré louce se jim nedařilo zastavit. Rozhodli se vyskákat. Vozidlo nakonec po asi 300 metrech narazilo čelně do stromu. Osádka se vrátila pěšky do domu snachy, odkud ji dopravili zřejmě jen s lehkými zraněními do nemocnice k vyšetření, píše DK.

Chtěl šířit vánoční náladu…

Pestře vyzdobil své auto řidič v Mindelheimu (okr. Unterallgäu) - omotal je světelným řetězem. Podle policie tím byl "značně změněn vzhled vozidla", což ovlivnilo bezpečnost dopravního provozu. Řidiče teď čeká pokuta, dodává Donaukurier. Nebyl si prý vědom možných důsledků a míry nebezpečnosti svého jednání, chtěl prý jen šířit vánoční náladu… "Po odstranění světýlek mohl v jízdě pokračovat," dodává list.

Hlásil tíseň, která nebyla

Na Štědrý den hlásil 46letý muž z Biberachu opakovaně ze stejného čísla policii údajné případy tísně, třeba třináctkrát rychle za sebou. Policisté proto jeli do jeho bytu a zadrželi mu mobil. Z něj zjistili dalších 69 volání policii v Bádensku-Württembersku a v Bavorsku. Za zneužití tísňového volání a předstírání trestného činu byl oznámen k šetření, uvedl DK.

Proč umrzlo dítě?!

Jak náš web informoval, v noci na 23. prosinec umrzl před domem rodičů ve Vorderweissenbachu (okr. Urfahr-venkov) dvouletý chlapeček. Policie nyní posuzuje jednání jeho rodičů ve věku 31 a 28 let. "Dítě slezlo z postele jen v pyžamu a vyšlo z domu. Zřejmě nemohlo dveře domu zvenku otevřít a umrzlo před garáží," píše PNP. "Rodiče ho našli až ráno kolem páté hodiny. Policie teď s nimi vede řízení za ublížení z nedbalosti. Mohou dostat pokutu nebo vězení maximálně na jeden rok." Mluvčí řekla, že případ je neuvěřitelně tragický, ale přesto musí policie konat, končí list.

V Rakousku umrzlo dvouleté dítě. Hledalo rodiče, ti byli na návštěvě u sousedů

Jak užívají taserů

Bavorští policisté letos do konce listopadu použili ve 45 případech taserů, elektrošoků, které na několik sekund vyvolají ochrnutí nervového systému, píše DK. Na vzdálenost dvou až pěti metrů střílí policie "šípy na drátě". Střela pronikne centimetr hluboko, podezřelého paralyzuje po kabelu vyslaným elektroimpulsem a ten může být bez dalších rizik zadržen. Loni bylo takových zásahů za celý rok 37. Letos bylo tasery vybaveno víc zásahových jednotek, kolem třiceti. Německé policejní odbory požadují vybavení tasery i pro hlídkaře.

V Dolním Sasku po takovém zásahu začátkem října zemřel 39letý muž. Podle mluvčí policie ale pitva neprokázala jednoznačně, že zemřel na zásah elektrošokeru.

Speciální jednotky dolnosaské policie jej užily letos čtyřikrát, stejně jako loni. V Hamburku byly použity letos čtyřikrát, v Hessensku 42krát (každé ze sedmi policejních prezídií má pět těchto zbraní). V Sasku-Anhaltsku je speciální komanda použila dvakrát, v Bádensku-Württembersku čtyřikrát.

Přičinlivý "zvoník"

Na Boží hod pozdě v noci vlezl 28letý muž do kostela v Marktsteftu (okr. Kitzingen) a začal zvonit, napsal DK. Znepokojený svědek ho zadržel a přivolal policii. Ta zatím uzavřela, že zda "měl v hlavě jen darebáctví, nebo chtěl taky něco ukrást", zůstává nejasným…

Německo jako "popelník"

Ve srovnání s jinými zeměmi je Německo pořád ještě "popelníkem", dokonce čím dál větším, napsal DK. Podle studií v něm připadá na tabák 13 procent úmrtí, tedy 125 000, víc než v souvislosti s covidem, přičemž čtvrtina na něj umírá ještě v produktivním věku. Podíl kuřáků v SRN mezi lidmi staršími 14 let je nyní skoro 31 %. Koncem roku 2019 ještě před pandemií, byl asi 27 %, loni 27,5 %.

Od 1. ledna 2022 Německo poprvé po sedmi letech zvýší spotřební daň - ceny za krabičku stoupnou průměrně o deset centů, od roku 2023 o dalších deset, v letech 2025 a 2026 ještě o 15 centů. Loni státní rozpočet SRN z tabáku získal 15 miliard eur.

Pro srovnání, v Anglii stojí krabička značkových cigaret asi třináct eur, skoro dvakrát tolik než v Německu. Podíl kuřáků na obyvatelstvu tam kontinuálně klesá a nyní jich je asi 15 %.