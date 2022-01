Otec přiznal, že dítětem třikrát "třásl", dvakrát po narození, protože plakalo a on je chtěl uklidnit. Potřetí, loni 4. června, je "tišil silněji", přičemž pravděpodobně utrpělo zranění, ale odmítl, že by je chtěl usmrtit. Matka u soudu zapírala, že počínání partnera přihlížela, jak to předtím řekla policii a vazebnímu soudu, a bez emocí vyslechla rozsudek.

Dítě zemřelo 12. června v nemocnici na nedostatek kyslíku v mozku vyvolaný traumatem. Podle soudního znalce Nikolause Kluppa mohlo trauma způsobit ono deset až třicet zatřesení během pěti až deseti sekund.

Matka o "tišení" věděla (podle expartnera "poslední dvě vteřiny" viděla), ale nezasáhla. Při znaleckém zkoumání ukázala, jak partner dítětem třásl… Podle soudu byla povinována "něco dělat", volat policii, záchranku nebo úřad péče o mládež. Odsouzený dodával, že ale nechce, aby pykala za to, že nic nedělala…

Ujišťoval, že kromě třesení dceři nic neudělal. Neublížil jí úmyslně, vždycky prý dělal všechno pro to, aby se jí dobře dařilo - často ji krmil, choval, přebaloval, hlídal, jestli polyká své kapky vitaminu D…

Od roku 2007 je v péči psychiatrů s poruchami strachu. Často měl panické stavy, má emociální poruchu osobnosti. Bere proto denně mnoho tablet, devět, deset, a bohužel k tomu také pil a propadal hráčské závislosti. Pod vlivem alkoholu narůstala jeho zásadní netrpělivost. Podnapilý byl i při posledním "tišení" dcery.

Bavorsko pouští víc diváků

Konec "zápasů duchů" ve sportu a dvakrát víc diváků v divadlech a kinech, psal úterní Donaukurier.

Ve všech fotbalových profiligách se má hrát opět před až 10 000 diváky. Kromě této absolutní hranice pro nadregionální utkání může být v nižších soutěžích zaplněno 25 % kapacity stadionů. Fanoušci musejí být očkováni, uzdraveni, nebo otestováni a nosit FFP2 masky. Nesmějí mít alkohol.

Současně padá zákaz velkých nadregionálních kulturních akcí. Bude-li očekáváno víc než 1000 diváků, může být kapacita hlediště vytížena až do 25 %. Stejně jako ve sportu je maximální hranice 10 000 diváků.

V divadlech, kinech atd. bude od čtvrtka povolena účast diváků až do poloviny kapacity; dosud to byla čtvrtina. Nemusí být dodržen minimální odstup mezi lidí v hledištích. Zůstává podmínka 2Gplus, ev. 2G, a k tomu povinnost nošení respirátorů.

Spadl z vrtule větrníku

V pondělí odpoledne spadl zaměstnanec při instalačních pracích z vrtule větrné elektrárny v Potzneusiedlu z výšky asi 100 metrů a na místě podlehl zraněním, napsaly OÖN.

Zkorumpovanější Rakousko

Volksblatt konstatoval z mezinárodního indexu korupce Transparency International za rok 2011, že Rakousko pokleslo za rok o dva body a je se 74 ze 100 možných s Kanadou, Estonskem, Islandem a Irskem na 13. místě. Loni bylo se 76 body ještě patnácté. "Body jsou přidělovány kromě jiného podle toho, zda vlády korupci úspěšně utlumují a zda jsou korumpovaní úředníci trestně stíháni," vysvětluje list.

Skupina států Evropské rady proti korupci loni konstatovala, že rakouská vláda uspokojivě splnila jen dvě z 19 doporučení, řekl člen představenstva TI Austria Georg Krakow. Problematické je podle něho oddalování realizace zákona o svobodě informací. Státní zastupitelství o něm jen diskutovalo a nedostatky v registru lobbismu jsou sice zjišťovány, ale chybí politická vůle ke zlepšení.

V „Corruption Perceptions Indexu“ Rakousko stále klesá. V roce 2019 mělo ještě 77 bodů, loňských 74 je jeho nejhorším výsledkem od roku 2014.

Prvním v žebříčku jsou Dánsko, Nový Zéland a Finsko s 88 body. Z německy mluvících zemí jsou 7. Švýcarsko s 84 b., 10. Německo s 80 b. Na konci tabulky jsou Somálsko, Sýrie a Jižní Súdán.

"Odhalil se" Ludwig Erhard

Privátní odkaz Ludwiga Erharda (zemřel 5. května 1977), bývalého druhého spolkového kancléře po Adenauerovi, byl dlouho neznámý, teď se ale vrací do jeho domova, do Fürthu, a podává vhled do poválečné doby, píše Donaukurier.

Prezentuje politika CDU, "otce sociálního tržního hospodářství", jako člověka, který kromě jiného nevěřil bankám a své peníze si ukládal do komody a šatníku. Věci včetně rukou psaných dokladů jsou od pondělí k vidění v Ludwig Erhard Centru ve Fürthu. "Podávají obrázek všedního dne, ale také ,velké politiky´ po válce," píše list.

Předsedkyně představenstva Nadace Ludwig-Erhard-Haus Evi Kurzová, která se o získání odkazu zasloužila rozhodující měrou, zdůraznila při prezentaci třeba dárky z Erhardových cest - v Seulu a ve Washingtonu dostal klíče od měst, od jedné americké univerzity talár a doktorský čepec, při návštěvě Lyndona B. Johnsona v raketovém centru model rakety NASA. Vystaveny jsou také hole z jeho dětství a po jeho zranění za první světové války - a doutníky, které byly "poznávacím znamením" tohoto politika, dále také zlatá krabička od amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. Jeho privátní stránku osvětlují i fotografie, obrazy, nádobí, nábytek nebo kuchařka jeho manželky Luise.

Velká část odkazu má za sebou dlouhou odysseu. V roce 1993 jej získal v aukci obchodník s uměním z Bonnu a muzea vyšla naprázdno. Naposledy bylo dědictví za "velmi nízkou cenu několika set tisíc" zakoupeno od privátní osoby z Jihoafrické republiky.

Bodající Somálec do ústavu

Generální státní zastupitelství v Mnichově chce trvale umístit na psychiatrii asi 32letého Somálce, který ve Würzburgu loni v červnu útočil nožem na více lidí jemu neznámých. Tři ženy zemřely, pět osob bylo těžce zraněno, čtyři lehce. Motiv činu zatím nebyl zjištěn. Podle znalců nebyl při útoku trestně odpovědný. Obviněný je už měsíce v nemocnici na psychiatrii. O trvalém umístění v ústavu musí rozhodnout soud.

Na věž už smějí lidé

Na nejvyšší kostelní věž na světě, Münster v Ulmu, budou moci od 29. ledna opět návštěvníci, alespoň do první platformy ve výšce 70 metrů, sdělil DK. Schodiště nad ní do výšky 102 metry zůstává zatím uzavřeno. Věž byla kvůli sanacím mimo provoz od loňského března.

"Dobyli" čtrnáct bankomatů

V Bavorsku zaútočili lupiči loni trhavinou na čtrnáct bankomatů, píše DK. Čtyřikrát odešli s prázdnou, v deseti dalších pokusech si přišli celkem na asi milion eur. Třikrát zůstali ve fázi pokusu. V roce 2020 při 24 těchto činech pachatelé otevřeli 15 bankomatů a ukradli 1,8 milionu eur. V roce 2019 ukořistili jejich vyhozením kolem 900 000 eur, rok předtím při čtyřech úspěšných útocích z 23 asi 600 000.

"Podle spolkové kriminálky bylo v roce 2020 v SRN 414 útoků na bankomaty, ale ve více než 60 procentech šlo jen o pokusy," pokračuje DK. Odcizeno bylo takto 17,1 milionu eur. Podezřelých z těch činů bylo 168.

Vraždil rodinu v jeskyni?

Na Teneriffě začal v úterý soud se 44letým mužem z Halle an der Saale v Sasku-Anhaltsku, obžalovaným z vraždy své 39leté manželky a jejich desetiletého syna, píše DK. Dalšího syna se podle obvinění zabít pokusil. "Když žena s dětmi přijela muže žijícího na Teneriffě navštívit, vylákal je podle státního zástupce 23. dubna 2019 do odlehlé jeskyně na jihu ostrova. Tam dva členy rodiny zavraždil. Tehdy sedmiletému synovi se podařilo utéct," napsal DK. Jeho výpověď pak vedla k zatčení muže krátce po činu.

Zastřelil kvůli upozornění…

Na pumpě v Idar-Obersteinu upozornil před čtyřmi měsíci 20letý vypomáhající pokladní 49letého zákazníka, který chtěl pivo, opakovaně na povinnost nosit roušku, a ten ho za to zastřelil z revolveru, píše DK. Byl obviněn z vraždy a bude souzen v Bad Kreuznachu.

Dosud netrestaný muž, samostatně podnikající v branži softwaru, čin doznal. Po zatčení řekl, že protikoronová opatření odmítá a pandémie už ho unavuje. Podle žalobce viděl usmrceného spoluodpovědným za situaci, protože chtěl prosadit její pravidlo nošení roušek. Obžalovaný využil práva a odmítl vypovídat.

Vyšetřovatelé vyslechli asi 20 svědků, také tři očité. Při tom se ukázalo, že se obžalovaný "staví odmítavě k většinové společnosti a ke státu". Zajímal se o teorie zalhávačů korony, ale nebyl aktivní v žádné jejich organizaci. Žil relativně uzavřeně…