46letý vdovec, Němec narozený v Kazachstánu, při prvních výsleších tvrdil, že mu žena odcizila 13 000 eur a zmizela. Nyní stojí před soudem v Brémách a obžaloba z vraždy tvrdí, že manželku omámil diazepamem, uškrtil, mrtvolu rozčtvrtil a kusy zabalil do plastikových fólií a odpadkových pytlů. Ty uložil do velkého cestovního kufru, který odvezl autem k řece a hodil do vody. Podle státního zástupce věděl, že se s ním chce žena rozvést a má v úmyslu vycestovat se spoelčnou dcerou do Petrohradu za jiným mužem - měla ruský pas. Obžalovaný se obával, že tam dostane dítě do výlučné péče. Čin nedoznává. Senát má řízení rozepsáno na 30 jednacích dnů do března 2023. Pokračovat má 7. září.

Kupoli nakloněného majáku snesli

V pátek odpoledne se podařilo sejmout památkově chráněnou kupoli majáku na molu přístavu Bremerhaven, který se po propadu terénu v noci 18. srpna naklonil, napsal Donaukurier.

Předtím muselo být rozřezáno 24 ocelových lan, které byly nečekaně nalezeny jako propojení mezi kupolí a zdí stavby a nebyly ve stavebních plánech. Ty byly také příčinou, proč se ve čtvrtek nedařilo kupoli zdvihnout. Večer si přihlásil svědek, bývalý zaměstnanec, který byl před 50 lety při sanačních pracích na věži, a ukotvení si pamatoval.

V příštím roce má být severní molo v přístavu vybudováno v prodloužené podobě a maják postaven ve věrné rekonstrukci.

Bremerhavenská kupole na cestě.Zdroj: Deník/DK

Jede pro nemocné dítě

Martin Mühlberger (60) z Haidershofenu jede na kole 3600 kilometrů z polárního kruhu domů a sbírá příspěvky pro nemocnou čtyřletou holčičku Marii ze Schiedlbergu, píší OÖN.

V sobotu byl v Polsku u moravské hranice. Za týden, 2. září, plánuje dojezd do dolnorakouského domova, v Mostviertlu. Nadšený cykloturista, pojišťovací agent, už týdny šlapal na Islandu (2004 a 2006) nebo na Novém Zélandu (2008), loni si zajel po vlastní ose k Černému moři (2500 km sedmi zeměmi za šest týdnů, odhadem 100 km denně, s kompletní bagáží, zpátky letecky), obvykle s manželkou Karin, zdravotní sestrou, která letos nedostala dovolenou a jeho cestu sleduje jen na textech a fotografiích po whatsappu. "Jednou z lesa vyrazil mohutný los, to jsem se pořádně vylekal," zvěstoval Martin, a jindy glosoval Finsko náročné na hlavu: "1300 kilometrů a vlevo i vpravo pořád les…" Nejpřátelštější lidi zatím dosud potkal v Polsku, zejména když zmiňoval charitativní účel své cesty - malá Marie trpí genetickou poruchou ubývání svalů a je na vozíčku. Rodina teď potřebuje peníze na terapie a přestavbu domu, a Martin jí chce přispět. Má už na to od sponzorů 10 000 eur a otevřel pro holčičku dárcovské konto. Chce pro rodinu také vydražit kolo, se kterým tuto cestu absolvuje.

V pátek 22. července odletěl z Mnichova do norské Alty, tam sedl na trajekt a na posledních 26 kilometrů k nejsevernějšímu bodu Norska na kolo. Odtud vedla jeho trasa do Helsinek, odtud na prámu do Tallinu. Přes Estonsko, Lotyšsko, Polsko a Česko šlapal na kole s přívěsem, ve kterém veze více než 40 kilogramů rezervních pneumatik, nářadí, sprejů proti komárům, rukavic, bund a zimního oblečení - byl poučen, že ve Finsku mohou být v srpnu sněhové bouře. Na prvních 240 kilometrů zdolával 5500 výškových metrů… Průměrně chtěl najet kolem 140 kilometrů denně, spát hodlal hlavně ve stanu a ve spacáku. Každý šestý nebo sedmý den chtěl odpočívat. Cestu za pomoci sponzorů si "nadělil" k 60. narozeninám, které oslavil 1. srpna - na cestě…

Eiffelovka s kolejemi

Müngstenerský železniční most mezi Remscheidem a Solingenem v Severním Porýní-Vestfálsku, nejvyšší v Německu, slaví o tomto víkendu 125 let od zahájení provozu. Je pokládán za mistrovské dílo ocelových staveb a německá alternativa k Eiffelovce. Je vysoký 107 metrů a dlouhý 465 metrů. Drží jej 934 456 nýtů. Jubilejní projížďky stojí 34 eur, pro děti polovic.