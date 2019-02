KONZULOVÉ. Starosta Lince Klaus Luger pozval v úterý k novoročnímu přijetí konzulární sbor sídlící ve městě. Setkání se koná každé dva roky. Pozvání přijali zástupci 36 zemí, například honorání konzulové Německa, Francie, Portugalska či Maďarska, ale také ze vzdálených zemí jako Togo, Burkina Faso, Kapverdské ostrovy či Madagaskar, uvádí tisková zpráva magistrátu. Klaus Luger jim poděkoval za angažmá a spolupráci.

Konzulové u starosty. | Foto: Deník/město Linz

Podmínka za zneužití pravomoci

Linec - Obžaloba dvou pracovníků vězeňské stráže z Garstenu ze zneužití pravomoci úředního činitele se během dvoudeního projedávání před soudem ve Steyru pro endostatek důkazů notně ztenčila. Původně žalované dodání 800 gramů konopí vězňům bylo prokázáno 180 gramů a soud stíhání obviněných podmíněně zastavil na dobu jednoho roku. Zůstalo deset mobilů, které tehdy za mříže odsouzeným propašovala bývalá dozorkyně Liesa B. (26) svému milenci Senolu K. (32) k další distribuci pro uvězněné.

Liesa B. za to dostala 15 měsíců podmíněně, Senol K. ke zbytku šestiletého trestu, který vykonává, dalších 15 měsíců. Druhý obžalovaný zaěmstnanec vězeňské správy Jürgen H. (41) byl pro nedostatek důkazů obžaloby zproštěn. O jeho případném návratu do služby by měla rozhodnout disciplinární komise. Rozsudek není pravomocný.

Konopí – nic pro referendum

Bavorský ústavní soud prohlásil za nepřípustné vyhlášení všelidového referenda k legalizaci hašiše a marihuany s odůvodněním, že není slučitelné se spolkovým zákonem o omamných prostředcích. Iniciátoři referenda k této otázce, kteří pro návrh shromáždili 27 000 podpisů, podle svého mluvčího Wenzela Cerveného se nechtějí vzdát a chystají další hlasování. Legalizací těchto prostředků by se podle nich měl zabývat i spolkový ústavní soud – zákonodárce prý musí změnit normy, které už jsou překonané. Aktuální zákon o omamných látkách se svými trestněprávními skutkovými podstatami má Cervený za nepřiměřený, stigmatizující konzumenty konopí jako malé kriminálníky.

Jezdil pro pervitin do Čech

Drogoví pátrači zatkli 44letého Srba žijícího ve Waldkraiburgu a obvinili ho z obchodování s konopím a jiným nakládáním s pervitinem. Kriminálka měla informaci, že se muž zdržoval minulý víkend v Čechách, kde si měl obstarávat drogy. Když se podezření utvrdila, udělala policie u muže domovní prohlídku, kde kromě 16 gramů pervitinu zajistila značné množství konopí, asi 230 gramů marihuany a prostředky sloužící k výrobě omamných prostředků. Obviněný byl vzat do vazby.

Šikovný český podvodník

Čtyřicetiletý Čech páchal pod více než 50 falešnými jmény podvody v celém Německu, informuje pasovská PNP. Za padělání dokladů a podvody s falešně vystavovanými bankovními převody na něho vystavilo zatykač pět spolkových zemí – jen v Bavorsku je zatím odhaleno více než 70 případů. Naštěstí mnoho majitelů účtů zásahy do svých kont včas zjistilo a převody si u bank nechalo zablokovat. banky převody zablokovaly.

Stíhaný muž byl zatčen při rutinní kontrole na české hranici ve Waidhausu/Rozvadově.

Nejen vybírají pokuty

Linecká pořádková služba kontroluje přes rok krátkodobá parkoviště ve městě, která jsou zdarma. Při překročení povoleného času na nich loni přistihla 16.678 hříšníků, kteří do pokladny města zaplatili přes 300 000 eur, píší OÖN.

Místostarosta Detlef Wimmer (FP) je spokojen, že pořádková služba tuto práci převzala od policie – jejich odhady byly ještě překonány a vícenáklady na 30 pracovníků příslušného odboru se rychle vrátily zpátky. Kontroly zón pak přinesly i ten efekt, že pro opravdu krátkodobé zastavení je na nich nyní víc místa, a „pravá" policie má víc času řešit vážnější případy.

Mezi pokutovanými byla řada opakovaných přestupců, což správu města vede k přesvědčení, že pokuta 20 eur má malý odstrašující účinek, uvádějí OÖN. Na běžných zpoplatněných parkovištích jsou přestupky trestány 30 eury.

Městská pořádková služba loni zasahovala při standardních úkolech celkově 9828krát, o 500krát častěji než v roce 2014. V terénu nejčastěji (5120krát) radila občanům nebo přijímala jejich stížnosti. 1083krát zasahovala proti žebrání (+200) a 561krát proti ilegální pouliční muzice. O 400 případů ubylo zásahů proti porušování nařízení o vodění psů a odklízení jejich trusu (na 2310 případů). 283krát řešila ilegální skládky odpadu.

Město Linec stojí tento útvar ročně asi milion eur – po odečtu zmíněných pokut za chybné parkování.

Linec se „nafukuje"

Po vydatných přírůstcích počtu obyvatel v letech 2012-14 zaznamenal Linec růst i loni. K 1. lednu 2016 tu bylo přihlášeno k hlavnímu pobytu 201.595 lidí, meziročně o 3414 víc (+1,8 procenta). Narodilo se 2129 dětí, těsně pod rekordem 2158 z roku 2014. Zemřelo 2087 osob, takže bilance porodnosti je třetím rokem za sebou pozitivní. Ve městě dnes žije o 12.627(skoro o 7 %) lidí víc než před deseti lety. Mezi obyvateli je 52 procent žen. 176.286 lidí pochází z Rakouska nebo ze zemí Evropské unie, 25.309 (13 %) z dalších států. Nejvíc obyvatel je ve věkové skupině 20-29 let (15,7 %), dále 30-39 let (14,7). Z 10 na 44 se meziročně zvýšil počet stoletých nebo starších Linečanů.