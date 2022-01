Její otec zemřel velmi mladý a v roce 2020 se o ni začal starat prastrýc, který nikdy neměl delší vztah. Chodil s ní plavat, jezdili sami nebo se známými výlety do Prátru, do Schönbrunnu nebo do Domu moře. Matka dítěte, dcera jeho sestry, mu byla vděčná za to, že na malou dohlédl, případně ji nechal u něho přespat: "Pak jsem zase měla chvilku času pro sebe," řekla jako svědkyně.

Obžalovaný zprvu popíraný skutek plně doznal. Dívky se v sedmi případech dotýkal a hladil ji, protože prý tehdy nevěděl, že má nějakou "poruchu"…

Nebezpečné e-skútry

V Belíně se počet nehod elektrických koloběžek loni více než zdvojnásobil. Do 30. listopadu se jich stalo 775 a zraněno bylo při nich 572 lidí. Za celý rok 2020 bylo 325 nehod se 235 zraněnými. Ve městě nabízí tento dopravní prostředek šest poskytovatelů. Loni v červnu to bylo asi 23 000 koloběžek, rok předtím 16 000.

Dobrou chuť po thajsku

V "Bangkok Smile" v Linci servírují hmyz, uvádějí OÖN a popisují: "Tmavohnědé oči jsou výrazné na světlých tělech, vlevo a vpravo jsou tenké nožičky - na talíři leží upečené kobylky, chutně upravené na zeleném listu salátu. Vedle nich dávají exotickému jídlu barvu tmavočervené chili papričky…"

Šéfová podniku Pimchawee Lenzová, v Linci od roku 2011, pokrm připravuje stejně jako doma v Thajsku. "Tag Ga Tan Thod" se nazývají její fritované kobylky, které servíruje s omáčkou kikkuma, sojovou nebo chili. Ty dodávají jídlu chuť. Pět kousků přijde na 6,90 eura. Zájemců přibývá, potvrzuje její manžel Peter.

Vaří pothajsku a má v Linci úspěch.Zdroj: Deník/OÖN

100 gramů kobylek má 559 kalorií, 20 gramů tuku a 48 gramů proteinu. Velké kusy podnik nahradil postupně menšími, aby je hosté mohli vstrčit do úst najednou a nemuseli je překousávat. Objednávají si je hlavně večer, "když jsou uvolnění," říká paní Lenzová, která jim radí: Nedívat se a kousnout, uvidíte, jak to chutná… Hmyz bere od německého dodavatele.

Na jídelním lístku mají také různé grilované produkty - tmavé "Jing Reet Dam" a světlé "Jing Reet Khaow". Některým prý chutnají "zemitě", jiným jako tráva… Sto gramů má 458 kalorií, zcela bez sacharidů, ale se 69,1 gramu proteinu. K nim paní Lenz k nim přičarovává vajíčka.

Peter Lenz sní o rozšíření jídelníčku - chtěli by prý nabízet škorpiony, ale ještě musejí najít vhodného dodavatele, píší OÖN.

Dali byste si?Zdroj: Deník/OÖN

42 let starostou

Georg Bantel, starosta Möggers, obce ve Vorarlbersku s 524 obyvateli, je nejdéle sloužícím starostou Rakouska, píší OÖN. Poprvé byl zvolen v roce 1980, tehdy se 24 roky jako nejmladší hlava obce v Rakousku. Teď slouží už své deváté období.

Nejdéle sloužící starosta v Rakousku.Zdroj: Deník/OÖN

V Horních Rakousích je ve funkci starosty nejdéle Karl Furthmair ze St. Georgenu u Grieskirchenu. Nastoupil v dubnu 1992. Gerhard Schaur z Taufkirchenu byl zvolen v dubnu 1994. Třetí jsou Alfred Allerstorfer ze St. Ulrichu v Mühlkreisu, Rupert Imlinger z Oberndorf u u Schwanenstadtu a Alois Gruber z Pilsbachu. Úřadují od května 1996.

Vysavač "útěkář"

"Zdánlivě svobodu milující vysavač držel v napětí rakouské městečko Wieselburg a při tom mediálně ,vířil prach´," napsala PNP. "Začátkem týdne utekl z obchodu s potravinami," říká majitelka krámku Ingrid Prucknerová. Několik týdnů uklízel Fluffy, jak ho pojmenovala, její prodejnu. Jeho útěk zaznamenala bezpečnostní kamera. V sedm hodin, kdy už má robot obvykle po směně, se posuvné dveře prodejny rozevřely a zavřely v programu zkušebního provozu. Vysavač v tu dobu vyjel ven - na náměstí. Když Prucknerová zaznamenala, že zmizel, venku už ho nenašla. Po výzvě na facebooku a titulní zprávě vídeňského listu "Heute" rozdávaného zdarma se ozvala občanka, která viděla, jak místní metař Fluffyho odstranil z chodníku jako odpad. Nakonec byl nalezen v městské sběrně a předán majitelce. "Pro případ, že by zase chytil toulavou, ho majitelka opatřila nálepkou," napsal pasovský list. Na snímku je majitelka krámku s dopadeným vysavačem.

Majitelka krámku s vysavačem útěkářem.Zdroj: Deník/PNP

Rakousko dál rozvolňuje

Nových infekcí korony v Rakousku stále přibývá. V sobotu bylo nahlášeno 34 748 nových nákaz za 24 hodin, rekord sobot. Před týdnem jich bylo 24 260, ještě o týden dřív 16 749. Sedmidenní incidence je 2501,5 případu na 100 000 obyvatel.

Kancléř Karl Nehammer přesto oznámil, že 5. února se posune zavírací hodina restaurací z dnešních 22 hodin na půlnoc. Týden nato padnou omezení 2G v obchodě, kde zákazníci ale dál budou potřebovat respirátory. V gastronomii a turistice bude naopak od 19. února třeba k dokladu o očkování nebo vyléčení mít PCR-test ne starší 48 hodin, nebo antigen test s platností 24 hodin. Od 5. února bude moci komerční akce navštěvovat místo 25 opět 50 osob bez místenek.

Bezdomovec zlobil

V pátek zaměstnával pasovskou policii bezdomovec. Kolem 16. hodiny dostala zprávu, že muž obtěžuje a uráží na Nádražní ulici kolemjdoucí. 31letý polský občan bez stálé adresy byl pak přistižen silně podnapilý v nákupním centru. Podle vlastních údajů vypil dvě láhve vodky. Protože byl agreivní i proti hlídce, dopravili ho na služebnu. Tam urážel personál a plival po něm. Chtěli ho vzít do vazby, ale soudce jim nevyhověl.

Týž večer ho museli propustit. V 19 hodin byli znovu alarmováni, že nějaký muž sebral ruksak 71letému seniorovi a vyhodil ho do vzduchu. 15letá školačka ho za to napomenula a on jí začal vyhrožovat zbitím, dokonce "zapíchnutím". Policisté na místě zjistili, že jde o "starého známého". Pořád značně opilý je znovu urážel a plival po nich, navíc "zdravil" arijským gestem. Dopravili ho znovu k soudci a ten rozhodl, že má noc přečkat v cele policejní inspekce.

Tam se postaral o další výtržnost - nepoužil toaletu, ale "velkou potřebu" vykonal skrze mříže cely.

Další den už střízlivý měl být vlastně propuštěn, ale choval se dál "mimořádně", jak policejní zpráva uvedla. Tvrdil, že mříže znečistil trpaslík z lesa, a opět zvedal ruku k nacistickému pozdravu. Byl tedy dopraven na psychiatrii. Čisticí práce v cele byly zadány odborné firmě a náklady by měl hradit škodič. Pokud toho nebude schopen, musí se o to postarat stát. Cela zatím bude uzavřena…