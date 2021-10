Napřed si mysleli, že se stal obětí nějakého dravce, ale žádné stopy takového děje se nenašly. 14. října policie dostala zprávu, že na pěší a cyklistické stezce Fürstenweg se prochází tučňák! Policisté informovali zoo a "brýlovec" se vrátil do svého hejna, podle zprávy "trochu pohublý, ale nezraněný"…

Králové sportu z Mühlviertlu

K jižním Čechám přiléhající část Horních Rakous, Mühlviertel, má letos nejlepší sportovce roku z celého Rakouska. Králem 2021 byl ve vídeňském Koncertním domě vyhlášen mistr světa v super-G a ve sjezdu Vincent Kriechmayr (30) z Lince. Trofej mu předal Franz Klammer. Druhým je diskař Lukas Weißhaidinger z Taufkirchenu, třetí na olympijských hrách. Z žen vyhrála olympijská vítězka v silničním závodě Anna Kiesenhoferová (30). Mezi hosty byli prezident Alexander Van der Bellen, bývalí reprezentanti Toni Innauer, Petra Kronbergerová, Hermann Maier, Annemarie Moser-Pröllová a další. Trenérskou osobností roku byl vyhlášen Weißhaidingerův trenér Gregor Högler. Ve volbě "Zlatého momentu" 50 let sportovních dějin Rakouska uspěl krkolomný pád Hermanna Maiera a tři dny nato jeho zisk zlaté medaile na OH v Naganu 1998.

Také kategorii Sportovec s hendikepem vyhrál Hornorakušan, paralympijský šampion Walter Ablinger, zlatý a bronzový v Tokiu. Trofej chce hned předat dál, k dispozici třem největším rehabilitačním centrům v Rakousku, aby mohly motivovat postižené lidi k boji o návrat do života.

175 let narkózy

175 let po první narkóze je v nemocnicích Německa stále prováděno denně přes 40 000 těchto zákroků, píše DK. Další jsou při ambulantních zákrocích v praxích. "V moderní medicíně je dnes anestezie nenahraditelná," říká v deníku Frank Wappler, prezident Německé společnosti pro intenzivní medicínu (DGAI) v Norimberku. Götz Geldner, prezident svazu německých anesteziologů, doplňuje, že pokrok jde dál a dnes mohou operovat těžce nemocné a staré pacienty, u kterých by se na to nedalo před dvaceti, třiceti lety ani pomyslet. "Obě společnosti si připomněly 16. říjen před 175 lety, kdy zubař William Thomas Green Morton v Bostonu nechal prvního pacienta uspat parami etéru. Tato operace platí za hodinu zrodu anestezie," doplňuje DK.

Vyznamenají zachránce Julinky?

Po záchraně osmileté Julie v českém příhraničí navrhuje hornofalcký poslanec Tobias Gotthardt (Freie Wähler) ocenění pro zhruba 1400 lidí ze zasahujících čet. "Bylo by přiměřené, a také Evropě odpovídající, poctít je přeshraničním státním přijetím nebo jiným vyznamenáním," řekl ve čtvrtek. Byl by to také signál díků těm, kteří vybudovali přeshraniční strukturu, která dnes takové zásahy při nasazení o život umožňují.

Synovražda?

V pondělí má začít v Bambergu hlavní líčení s 51letým mužem, který je podezřelý, že v březnu zavraždil ve Steinbachu v okrese Forchheim svého devítiletého syna, píše DK. Motiv činu zpráva státního zastupitelství a soudu neuvádí.

Chlapec žil u matky a otce o víkendech navštěvoval. Podle prvotní zprávy si kritického dne chtěla odděleně žijící matka kolem 17.16 hodiny chlapce vyzvednout. Jeho otec jí vyšel naproti s kuchyňským nožem v ruce. I z jeho slov se obávala, že je syn v nebezpečí, a zavolala tísňové číslo. Krátce nato dorazily hlídky a asi 30 minut po zavolání v domě předběžně zadržely chlapcova tátu. V horním patře našly bezvládné dítě. Lékař už mohl jen konstatovat jeho smrt. Podle prvních vyšetřování nastala už před několika hodinami. Experti zjistili na těle dítěte stopynásilí, a muž šel do vazby.

Ohněm ohrožení senioři

51,6 procenta lidí, kteří v letech 2006-20 přišli v Rakousku o život při požárech, bylo starších 65 let, ačkoliv tato věková skupina má na obyvatelstvu podíl jen 18 %, píší OÖN. Na skupinu 15-64 let připadlo 46,4 %, i když tvoří 67,3 % obyvatelstva. Podle expertů by hlásiče kouře mohly snížit počet úmrtí při požárech v bytech o třetinu. Od roku 2013 také v Rakousku musejí být všechny nové stavby takovými přístroji vybaveny. Pro starší budovy to neplatí a v Horních Rakousích má tyto automaty jen asi 15-20 % domácností. V Rakousku zemře při požárech v domech ročně kolem 47 osob.