950 dnů musel tříletý Daniel čekat v nemocnici v Grosshadernu v Mnichově na nové srdce, napsala PNP. Teď už zase leží s novým orgánem na normální stanici dětské srdeční chirurgie Kliniky Ludwiga Maximiliána a brzy půjde domů. Na snímku je týden po operaci. Trpěl dilatační či dilatovanou, městnavou kardiomypatií, onemocněním myokardu charakterizovaným rozšířením srdečních oddílů, což způsobuje sníženou funkci komor jako pumpy. Zhruba před týdnem dostali lékaři vytoužené volání o získání adekvátního nového srdce pro chlapce. Operace trvala osm hodin a Daniel ji přestál dobře.

Prof. Nikolaus Haas, šéf oddělení, věří, že pravděpodobně za tři, čtyři týdny půjde pacient domů do Schwabmünchenu. "V zásadě mají děti s transplantovaným srdcem velmi dobrou šanci na dlouhý život. Staráme se o několik pacientů, kteří u nás dostali nová srdce jako kojenci a už založili rodiny a jako třicátníci zase dlouho pracují," říká.

Staniční vedoucí Stephanie Gstöttl-Rylkeová poznamenává, že život mimo kliniku Daniel vůbec nezná, strávil víc času v nemocnici než doma. "Všechno z kojeneckého věku prožil u nás. Pro něho je klinika domovem. Pro nás z pečovatelského týmu bylo velkým ulehčením, když minulý týden zavolal Eurotransplant," uvádí. Operace byla pro Daniela poslední šancí. Byl už dlouho odkázán na stroj, na umělé srdce. To ale zvyšovalo nebezpečí krevních sraženin nebo mrtvice. K dlouhému čekání na nový orgán říká lékařský ředitel kliniky prof. dr. Markus Lerch, že rodiče zesnulých dětí mají extrémně vysoké zábrany darovat srdce jejich právě zemřelých potomků. "Je to pochopitelné, protože jednou z největších nespravedlností života je, že musíme pohřbívat své děti," říká tento pětinásobný otec.

Danielova maminka Diana poděkovala rodičům dárce na instagramu "herzbubedaniel" dojímavými slovy: "Nejen dnes, ale do posledního dechu budu dárcovské rodině vděčná za to, že ve své osobní nejčernější hodině věnovala našemu Danielovi druhou šanci. Šanci, kterou vy jste nedostali… Děkuji!" Foto: Deník/PNP/LMU Klinikum

Martyrium třináctileté

V případu 13leté dívky usmrcené minulý týden v noci na pátek ve vídeňském okrese Donaustadt v bytě, který úřad pro mládež dal k dispozici 18letému afghánskému žadateli o azyl, uvedly OÖN další podrobnosti. Ve věci jsou stíháni čtyři Afghánci za znásilnění vedoucí ke smrti (trestní sazba stejná jako za vraždu - až doživotí) a pohlavní zneužití nezletilé. Zdrogovanou dívku měli znásilnit nejméně dva mladíci. 16letý obviněný, který dosud odmítal vypovídat, tvrdil v přítomnosti obhájce, že měl s Leonií poměr. Kritický večer ji potkal u Dunaje a doprovodil ji do bytu svého kumpána. Pil se tam alkohol a starší kluci namíchali do drinků k. o. kapky, po kterých Leonie a on ztratili vědomí. Když se probral, viděl prý, že je dívce špatně, a volal záchranku. V rozporu s tím ale také uváděl, že omámenou z bytu vynesl a opřel o strom. Dosud se předpokládalo, že tak učinil 18letý, píší OÖN. Ten při vyšetřování tvrdil, že s činem nemá nic společného. V bytě dále měli být další Afghánci ve věku 22 a 23 let. Starší byl zatčen, mladšího hledá evropský zatykač. Nejpřísnější sazba je u mladistvých vyloučena, 16letému tedy hrozí při uznání viny maximálně 15 let.

Rodiče Leonie nechávají přezkoumat možnost žaloby na Rakouskou republiku za zanedbání úřední povinnosti - eventuální selhání azylových úřadů. Mezi obviněnými jsou lidé, kterým už před dlouhou dobou byla žádost o azyl odmítnuta a už se v zemi neměli zdržovat. „Tomu lidé nerozumí. Na jedné straně jsou odsouváni dobře vzdělaní, integrovaní běženci, učni, kteří mají pracovní místa a za své šéfy ,dýchají´, a tito lidé (podezřelí) jsou tu nekontrolovaně dál a jejich azylové řízení tak nemůže být dokončeno," říká právní zástupce poškozených.

Případ vyvolal svár v rakouské vládní koalici, píší OÖN. Zatím co ministr vnitra Karl Nehammer (ÖVP) požaduje změny v zákoně a přemýšlí o odsunech běženců i do Sýrie, kde je občanská válka, ministryně spravedlnosti Alma Zadicová (Zelení) žádný důvod pro zpřísnění nevidí. "Naše zákony dávají dost možností, ale musejí být důsledně uplatňovány," řekla v listu Krone k problémům vypovídání odsouzených Afghánců. V případu dvou podezřelých z posledního případu si její ministerstvo stěžuje na to, že je přes jejich trestní minulost nemůže odsunout, protože Spolkový správní soud léta nerozhodl o jejich stížnostech proti vypovězení.

Ministr vnitra Nehammer zase v deníku "Österreich" krizizuje současný azylový systém EU. "Je zcela chybně postaven. Ženevská konvence o uprchlících říká, že lidé mají dosgtat ochranmu pčřed pronásledováním v nejbližší bezpečné zemi, a ne že si mohou vyhledat zemi, ve které budou chtít žít. To je zásadní chyba našich zákonů o unii, která nás nutí nechat přicházet každého žadatele o azyl, lhostejno, odkud přichází." Evropské právo blokuje odsuny, dokud soud nerozhodne. Nehammer se chce zasazovat o změnu. "Azylový systém EU takto nemůže fungovat. Pachatelé trestných činů musejí moci být ihned z naší země vyvedeni, zneužili práva hostů a nemají tu co dělat," řekl.

"Občerstvují" parlamentního orla

Známý orel z ocelového plechu ze sanovaného sálu historické budovy parlamentu ve Vídni prochází "letním osvěžením" v Mühlviertlu, píše linecký Volksblatt. Jeho pět dílů se podrobuje "wellnessu" v dílně Christiana Reisingera ve Schwertbergu. Na snímku jeho stav kontroluje poslankyně Národní rady Johanna Jachsová z Freistadtu. Pravděpodobně v srpnu orel zase odletí do Vídně. Foto: Deník/Volksblatt/Liebherr

Český řidič "prohnal" policii

V pátek večer si to 45letý český řidič "rozdal" s policií v divoké honičce, jak policejní zpráva uvedla. Ve 22.30 chtěla hlídka pohraniční policie v Pidingu u Bad Reichenhallu zastavit VW Golf s českou poznávací značkou, protože vůz byl rakouskými úřady hledán "v souvislosti s majetkovými delikty". Český řidič ale přidal plyn a zkoušel se 38letým spolujezdcem ujet po A8 na Mnichov. Na úrovni Inntaldreiecku předjel více vozidel "krkolomně a bezohledně" po postranním silničním pruhu, u Rosenheimu-západ vyjel z dálnice na B15a a pokračoval městem a po okolních silnicích směrem na Kufstein.

Policisté se pokusili zablokovat prchajícímu cestu. Ten ale do policejního vozu narazil a způsobil na něm škodu více tisíc eur. Osádka nebyla zraněna. Řidič se vrátil zpět na A8 a pokračoval v jízdě rychlostí skoro 200 km/h. Do jeho pronásledování se zapojil i vrtulník. Z něj policie zaznamenala, jak ujíždějící prorazil kontrolu na tyrolské hranici a ohrozil tak život rakouských pohraničníků. Zastavil ho až defekt pneumatiky u výjezdu Kufstein-sever na A12 v Rakousku. "Řidič byl zadržen a po policejních úkonech propuštěn na svobodu, spolujezdci a VW byli vráceni do Německa," uzavírá PNP.

Čech ublížil a neposkytl pomoc?

V horách u Ebensee (okres Gmunden) spadl v sobotu kolem 12.40 na 32letou ženu nastupující na lezeckou cestu kámen podle OÖN "velký jako hlava". Uvolnil jej ze skály 23letý Čech, který se stoupal po turistické stezce s 22letou přítelkyní. Když se z trasy uhnuli, uklouzl na šotolině a neúmyslně uvolnil několik kamenů, které spadly na lezkyni z Pergu a její tři průvodce, informuje list ze zprávy zemského ředitelství policie. Češi podle ní v túře pokračovali, aniž zraněné poskytli pomoc - záchranný zákrok prý pozorovali z vrcholu hory. "Odpoledne byli vypátráni na Feuerkogelu a obviněni z nedbalostního ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci," končí zpráva OÖN.