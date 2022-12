PNP uvádí, že rozhodnutí má základní význam i pro všechny další návrhy na zpřístupnění dosud nepřipojených území ve střední Šumavě. Je zjevné, že vytyčení nových turistických cest v parku a ve chráněné krajině je tak jen těžko možné. Důvodem jsou chybějící možnosti moci kompenzovat potenciální rušení populace tetřeva. Vedoucí parku Pavel Hubený v PNP říká, že byl přesvědčen, že jím navrhované podmínky zpřístupnění údolí pro veřejnost z hlediska ochrany druhů dostačují. Z rozhodnutí ministerstva vyplývá, že vyrovnávací opatření by musela mít úplně jinou formu. "Z ekologie tetřeva, z jeho nároků na životní prostředí, z dynamiky vývoje a z názorů ministerstva na konstrukci možných vyrovnávacích opatření dovozuji, že taková opatření mohou být v národním parku a v chráněné krajinné oblasti Šumava sotva vytvořena. Nám tedy nezbývá nic jiného než rozhodnutí akceptovat."

Na ilustračním snímku od Julie Zinkové z NP Bavorský les je krajina od Březníku směrem na Luzný.

Ryto (rito) skončilo pod vodou

60letý taxikář vyzdvihl ve středu večer u přístavu v Ennsu 51letého námořníka a vezl ho do Lince. Rychle se "zakecali" tak, že šofér přejel hranu přístavního mola a vozidlo spadlo asi dvanáct metrů hluboko do řeky. V místě v ní byly tři metry vody… Pasažér se z auta dostal a lehce zraněn doplaval na břeh, ale taxikář se utopil. Jeho tělo vyzdvihli potápěči s hasiči.

Lesní Vánoce za humny

Letos budou mít ve Freyungu po covidové nucené pauze opět Lesní Vánoce s ježíškovskou střelbou z hmoždířů. Bude na Štěpána 26. prosince od 16.30 v lyžařském centru Solla. V akci budou "palníci" FSG Freyung a Straßkirchen, skupina dechů městské kapely a další muzikanti, krojovaný spolek Wolfstoana Buam nabídne nápoje. Sraz bude na horní stanici vleku Solla v 17 hodin. Připraven je průvod s pochodněmi od zimního stadionu na Sollu, prvních 50 zájemců dostane pochodně zdarma. Archivní snímek je z lesních Vánoc 2019.

Poslíčci na kolech si polepší

Od příštího roku se odměny poslíčků na kolech včetně rozvozu jídel v Rakousku zvýší o 8,6 procenta. Při 40hodinovém pracovním týdnu bude doručovatel na kole brát minimálně 1730 eur hrubého, při odjetí asi 1500 kilometrů k tomu ještě 360 eur kilometrovného měsíčně a příplatky.

V branži pracuje v Rakousku asi 4500 doručovatelů, 60 % z nich jako volní spolupracovníci.

Prasklo superakvárium

PNP informovala o pátečním těžkém poškození velkého akvária Sea Life hotelu DomAquarée blízko Alexanderplatzu s televizní věží v Berlíně. Zasahovalo tam sto hasičů a sto policistů, voda vytékala na ulici, která musela být uzavřena. Podle hasičů byl zásobník velmi rychle zničen, poškozena je i část hotelu. Na ulici odpadla část fasády budovy. 1500 ryb z velké části uhynulo. Zraněni byli dva lidé.

Příčina havárie byla v pátek v šetření. Policie mluví o velmi silném hluku nebo výbuchu. Hasičům došel v 5.43 alarm automatického hlásiče ohně v hotelu. Kvůli těžkému poškození muselo být 300 hostů evakuováno. Podle policie nic nenasvědčuje cílenému útoku, předpokládá se únava materiálu.

Provozovatel zařízení na internetu uváděl, že jsou největším volně stojícím cylindrickým akváriem na světě. Bylo z akrylového skla, vysoké šestnáct metrů a s průměrem 11,5 metru. Návštěvníci mohli projet výtahem vnitřku nádrže nahoru. Žilo v ní asi 1500 ryb více než sto druhů. Naplněna byla milionem litrů slané vody, tedy tisícem kubíků, o váze 1000 tun. Do léta 2000 bylo akvárium rozsáhle modernizováno.

Okolí po potopě z akvária…Zdroj: Deník/čtk

Okurková voda nahradila sůl

Údržba silnic stavebního úřadu Lansdhut používá v Abensbergu proti náledí místo soli okurkovou vodu. Ve čtvrtek jezdilo osm jejích vozidel do 23 hodin, od půl druhé další směna. Odstraňovali sníh a led ze 280 kilometrů státních silnic v okrese. K posypu mají ve třech skladech 2680 tun soli. Léta už ji nepoužívají čistou, to by prý bylo plýtvání a poškozování životního prostředí. Přimíchávají do ní proto okurkovou vodu, odpad firmy Develey z Dingolfingu při výrobě kořeněných okurek. Na tento produkt je ročně zpracováno 17 000 tun okurek. Ty po sklizni až do zpracování leží v silech se slanou vodou. Když pak jdou do výroby, voda po nich zůstává. Musela být nákladně "zneškodňována" vlastní čističkou, než vznikla myšlenka využít ji v zimní službě. Plovoucí částečky jsou z kapaliny odfiltrovány a obsah soli trochu navýšen. Minulou zimu bylo údržbě silnic v okrese dodáno 300 000 litrů "okurkové vody", enormní úspora vody z kohoutků. A také posypové soli, kterou střediska ušetří až 30 procent.

Psík se našel po sedmi letech

V dubnu 2015 přivázala rodina z Norimberka svého psa před obchodem ve Vídni, a pak už ho dlouho neviděla, píše Donaukurier. Její hledání v médiích bylo bezúspěšné. Majitelé pekiňačky jménem Suzi, teď už postarší, ale navštívili před několika dny Vídeň znovu, aby svou fenečku převzali v městském útulku. Tam ji v listopadu předaly úřady, což se děje, třeba když se držitel už o své zvíře nemůže ze zdravotních důvodů starat, jak vysvětlila mluvčí útulku.

V útulku vyčetli jméno pekiňačky z implantovaného čipu a přes sociální média hledali nového majitele pro "psí babičku Suzi". Ozvala se uživatelka sítě, která si na případ ztracené fenky vzpomněla. Původní majitele v Norimberku se pak podařilo najít. A Suzi už je zase doma…

Panda malířka

"Zvířecky dobrá" myšlenka má zoo Kleve přinést nový zdroj příjmů, píše DK. Jeden rok stará pandička jménem Kamala maluje sametovými tlapkami jedinečné malé obrazy! Zoo je chce prodávat kus za asi 250 eur a z výnosu podpořit stavbu nového areálu červených pand v projektu ochrany tohoto druhu v Nepálu.

K výtvarné činnosti Kamala přišla v rámci pravidelného zdravotního tréninku. Program veterináři zoo pro změnu a uvolnění frekventantů rozšířili o trošku umění. Kamale natřeli packy nejedovatou prstovou barvou, se kterou začala vytvářet jedinečné obrázky. Dobrovolně, jen když k tomu měla chuť…

Panda při práci.Zdroj: Deník/facebook