"Žena bývalého policisty řekla novinám Mallorca Zeitung, že si muž doma vyhotovil seznam věcí, které by chtěl v životě ještě zařídit. Mezi ně poznamenal i cestu na Mallorku. Aniž by něco řekl rodině a přátelům, sbalil si kufr a podle úředních zápisů 24. června sedl na letadlo. Manželka téhož dne nahlásila jeho zmizení německým úřadům. Proč muž cestoval sám a neoznámil na ostrovech kromě jiného krádež mobilu a peněz krátce po příletu, dosud není známo. V hotelu nebyl registrován a žil prý na ulici, řekl policejní mluvčí. Přátelé ho podle novin před nějakým časem zahlédli na Playa de Palma, ale protože o oznámení jeho zmizení nevěděli, nereagovali. Až začátkem srpna německé úřady předaly tuto informaci kolegům na ostrově, a asi za 24 hodiny byl muž nalezen. Ve čtyřhvězdičkovém hotelu čeká, až si ho v pátek člen rodiny vyzvedne a dopraví zpátky do Německa," končí DK.

Rekordně nemocní Němci

Zaměstnanci v Bavorsku byli v prvním pololetí tak často nemocní, jako dosud nikdy od začátku pandémie, napsal Donaukurier. V lednu jich stonala 4,1 %, o 0,7 % víc než před rokem.

Od sousedů: Stíhají rozboření bobří hráze

V celoněmeckém průměru chybělo 64 % pojištěnců kvůli koroně, v Bavorsku 84 %. To je šestkrát víc než před rokem, kdy byla nemocnost z tohoto důvodu 13 %. Každá pátá pracovní neschopnost byla pro onemocnění dýchacích cest. Loni za stejnou dobu bylo registrováno 40 dnů nemoci na 100 zaměstnanců, letos za půl roku 137. Pojištěnec chyběl v tomto roce průměrně 7,56 dne, o 1,36 dne déle než před rokem.

Další dvě mrtvé ve Vídni

V bytě ve Vídni našli ve čtvrtek mrtvou 32letou a její 15letou dceru. Policisty alarmovala lékařka, do jejíž ordinace přišli synové ženy ve věku sedm a devět let sami. Zkoušela marně sehnat matku a s dětmi pak jeli policisté domů. Kolem 17.15 byly dveře do bytu otevřené. V zamčeném pokoji našli dvě mrtvé. Jak zemřely, zjišťoval ještě v noci soudní lékař.

Poslední cigareta…

Ve čtvrtek odpoledne zahynula 56letá obyvatelka pečovatelského domova v Bad Radkersburgu v jižním Štýrsku. Žena přidýchávající kyslík hadičkami z přístroje si v přítomnosti partnera zapálila v předzahrádce kavárny nedaleko bydliště cigaretu. Při zahoření vdechla vzniklé zplodiny a zemřela v důsledku inhalačního traumatu…

Nechtějí uvazovat krávy

Bavorský premiér Markus Söder a ministryně zemědělství Michaela Kaniberová požadují další možnosti kombinovaného držení skotu i po zákazu uvazování krav, které spolková koalice chce prosadit do roku 2030. Ten by prý ohrozil existenci pastevního chovu. Jestli do něj ostatně má patřit i zákaz kombi, není zcela jasné. Při něm jsou zvířata většinu roku na loukách, ale určitou dobu by mohla být i uvázána ve stájích. Söder argumentuje, že v Alpách nemohou být uplatňována stejná pravidla chovu jako v oblastech, kde jsou krávy celý rok drženy ve stájích. Zlobí ho podezírání zemědělců, že nedělají všechno nejlepší pro svá zvířata. "Mám pocit, že jsou častěji kontrolováni než atomová elektrárna," řekl.

Hořící dřevo ohrožovalo sousední lán obilí v Horním Újezdu

V Bavorsku je asi 1500 horských luk, na kterých tráví léto asi 55 000 krav, ovcí, koz a koní.

Jaký bude Oktoberfest?

Po třech letech koronové pauzy má být v Mnichově opět největší lidová slavnost světa, pivní Oktoberfest. Má nové logo, ornamentální písmeno O. Představil je šéf slavností Clemens Baumgärtner ve čtvrtek v Mnichově. Od poloviny srpna bude symbol k užití na internetu.

Pivní svátek bude 17. září až 3. října bez jakýchkoliv koronových omezení. Město smluvně přeneslo na hospodské, vystavovatele a trhovce hospodářské riziko možného odřeknutí. Energetické problémy je ale nevyvolají, spotřeba elektřiny při slavnosti je jen 0,6 % roční spotřety města a plynu jen 0,1 promile.

K diskutované písni «Layla» řekl Baumgärtner, že na festu nebude zakázána. "Kdo ji chce hrát, má ji hrát, kdo nechce, nemá," prohlásil. "Nejsme ani kulturní, ani jazykovou policií."

Poctivý nálezce

45letý muž nalezl v pátek poblíž nádraží v Krumbachu (okr. Günzburg) ledvinku se 13 700 eury a odevzdal ji na policii. "Krátce poté se přihlásil zcela zoufalý člověk, který peníze ztratil," napsal DK. "Vyzvedl si v bance obnos k zakoupení auta a cestou na nádraží jej ztratil. Když bylo jednoznačně prokázáno, že se jedná skutečně o vlastníka, dostal částku zpátky. Jednání nálezce zaslouží nejvyšší uznání, uvedla policie."