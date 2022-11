15. listopadu zapálí v jeskyni narození Ježíše v Betlémě symbolické světlo míru a doveze je do Horních Rakous. Na Štědrý den se rozsvítí v celé Evropě, v USA a v některých zemích Jižní Ameriky. Akci pořádá od roku 1986 rakouská televize.

Pedagogové a žáci školy v Altenbergu u Lince se tři desetiletí angažují při předávání světla a sbírají při tom dary pro akci Světlo v tmách.

Od sousedů: Bijci pro knihu rekordů

Volba k převzetí plamínku padla letos na Sarah, protože se kromě distribuce poselství stará o ukrajinské spolužáky. Ředitelka školy Sigrid Mayrová ji popisuje jako obzvlášť soucítící a pozornou žákyni, vždy připravenou pomáhat. "Prostřednictvím našich ukrajinských spolužákyň spoluzažíváme, co to znamená nemít mír," říká Sarah.

Žije s otcem a mladší sestrou, matka jí loni zemřela. "Její volbě k převzetí světla tatínek Wilfried napřed ani nechtěl věřit. ,Je mi vždycky velkou oporou, že byla vybrána k cestě do Jeruzaléma, znamená pro naši rodinu velmi mnoho…´," říká otec v OÖN.

Pivo dostalo Zlatého delfína

Veleměsto filmu Cannes uděluje nejen Zlaté palmy nejlepším dílům, ale také Zlaté delfíny filmům (online médiím, dokumentům, reportážím) z hospodářské oblasti. Jednoho získalo letos ve 13. ročníku festivalu "image" video o pivu Granitbock pivovaru Hofstetten, natočené studiem LM.Media.

Porota posuzovala 800 prací z více než 40 zemí. 129 nejlepších bylo oceněno trofejí. "Pivo Granitbock vzniklo až během natáčení," píší OÖN. "Je silnější, protože kvůli filmování bylo vařeno déle. První verze se pak prodávala loni k Vánocům. A nebyli by to pivovarníci z Hofstettenu, kdyby si neuchovali kapku produktu k důstojné oslavě jeho ocenění. Uložili 200 litrů do sudu po whisky a hruškovém moštu destilerie Farthofer. Přes rok v něm Granitbock nasával z obalu jemné aroma whisky a vanilky. Naplněno jím bylo jen 200 láhví a ochutnat jej je teď poslední příležitost…," lákají OÖN.

Na snímku jsou aktéři triumfu Granitbocku Peter Krammer (Brauerei Hofstetten), Martin Engleder, Andreas Bacher a Markus Bauer (LM.Media).

Azylanti do bývalých hospod

Aktuálně prázdné gastropodniky v Mühlviertlu budou adaptovány na nový účel, píší OÖN. Tak má v příštích dnech najít 40 žadatelů o azyl pevnou střechu nad hlavou v Hirschbachu a v Riedu v Riedmarce.

V obou případech pro ně budou adaptovány prázdné gastronomické provozy - v Hochstraßu v Riedu plánuje země umístění 25 osob a starosta Christian Tauschek (SP) kritizuje: "Oznámení přišlo přes noc a potvrzuje, že zemský rada pro sociální věci Hattmannsdorfer situaci nezvládá…" Jeho město v roce 2016 zřízením kontejnerové vesničky diakonie značně přispělo ke zvládnutí krize. "Ubytování bylo velmi blízko centra s dobrými možnostmi k integraci. V Hochstraßu je situace zcela jiná, nemůže to tam fungovat. Ale s obcemi se zjevně nemluví," dodává starosta.

Od sousedů: Vraha usvědčily genetické otisky

V Hirschbachu má o víkendu začít adaptace bývalé diskotéky "cheeese" přímo na B38. Bude sem přemístěno 16 syrských žadatelů o azyl z Hörschingu. Starosta Wolfgang Schartmüller (VP) je zvědavý, jak se situace vyvine. Maximálně může bý v objektu až 40 lidí. Občané už začali organizovat podpisovou akci proti záměru, podepsalo se pod ni už 600 obyvatel.

Hasiči vysvobozovali čivavu

Profesionální hasiči ve Vídni osvobozovali v pátek večer na Hlavním nádraží čivavu, která uvízla zadní tlapkou na pohyblivých schodech a panička psa nemohla vyprostit. Schody zastavil nouzový vypínač a čivavu a její majitelku uklidňovali hasiči. Kryt mechanismu schodů uvolnili a psíka vysvobodili. Postarali se o něj a předali veterinářce, kterou přivolala jeho panička, píší OÖN.

Od sousedů: Nasvítí kostely na červeno