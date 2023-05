"Většího kalibru byl meteor, který spadl v únoru 2013 poblíž Čeljabinsku na Uralu. Tlaková vlna podle DLR poškodila přes 7000 domů, asi 1500 lidí zranily střepy," uvádí list.

Rakušanům bylo v průměru 43,2 roku

Od roku 2011 jim do 31. října 2021 přibylo statisticky každému 1,4 roku věku, informuje Volksblatt. Muži byli v průměru o 2,5 roku mladší než ženy.

K tomuto datu žilo v republice 8 969 068 lidí, z toho 7,4 milionu rakouských občanů. Počet osob s cizí státní příslušností v zemi se za deset let zdvihl o 66,7 procenta na 1,57 milionu. Nejvíc je v Rakousku Němců - 213 000, Rumunů 136 000 a Srbů 122 000. Nejvíc cizinců žije ve Vídni - 31,9 %, kde jich za deset let přibylo 212 733.

Od sousedů: 78 vloupání mladých Slováků v Linci

V Bavorsku dostalo loni 28 336 cizinců německou státní příslušnost. To bylo o 22 % víc než předloni. Poprvé přibylo v zemi nejvíc Syřanů - 5800. Podmínky pro usídlení splnila až teď totiž i řada těch, kteří do Německa přišli v roce 2015.

Za prací na otočku

Donaukurier uvedl, že Mnichov je hlavním městem Německa pendlerů. Denně sem dojíždí pracovat přes půl milionu lidí. Následují Frankfurt am Main 445 000 a Hamburk 427 000.

Do Mnichova mají pendleři průměrně 39 kilometrů, dvakrát dál než přespolní zaměstnanci do jiných měst - ti za výdělkem cestují půměrně 15 km. Přes pět procent pendlujících mužů má do práce 200 i více kilometrů. "Zůstává ale otevřeno, zda dojíždějí denně," uvedl list z údajů statistického úřadu.

Zachránili kachňata z bazénu

Hasiči z Frankfurtu zachránili v pátek z dětského bazénu dvanáct kachňat, která uvízla v přepadové rouře a tah vody v ní jim bránil v pokračování v plavbě, píše DK.

Řešení hasiči našli v nasazení lžíce na polévku z kantýny firmy v blízkosti a po vylovení trosečníků předali drobotinu čekající mamince. Přepadový odtok pak zabezpečili proti jiným pokusům káčat o plavání. Svou zprávu o zásahu uzavřeli slovní hříčkou: "Ente" gut, alles gut… Pojem kachny - Ente - nahradil v ustáleném pojmu "Ende gut", konec dobrý…

Krajta vyvedla 42 mladých

Skoro tři metry dlouhá krajta královská jménem Hermine v domě plazů v Unteruhldingenu na Bodamském jezeře přivedla 13. dubna na svět 42 mláďat, napsal DK. "Protože neustále tloustla, musela být snůška uměle vyvolána," říká Peter Kisser, provozovatel zařízení. "Počítali jsme se 20 až 30 mladými, jak je pro tento druh plazů obvyklé…"

Od sousedů: Vrátili májku pro Zugspitze

Matka Hermine je v pořádku a podle Kissera se o potomstvo nemusí starat. "Hadí mláďata jsou velmi samostatná, stráví jen pár hodin u maminky a pak se mohou obstarat sama," říká expert. "Od prvního dne vědí přesně, co mohou žrát a kdo jsou jejich nepřátelé…" Asi 30 centimetrů dlouhé "babies" dostávají po jedné malé myši. Stanice si prý nechá jen dvě mláďata, ostatní dá například odbornému obchodu.

Méně krádeží kol

Loni bylo v Rakousku odcizeno 16 824 jízdních kol, o 4,4 procenta méně než předloni, píše Volksblatt. Roční počty klesly poosmé za sebou. Dvě třetiny deliktů se staly v hlavních městech spolkových zemí (Vídeň 6780, Štýrský Hradec 1068, Linec 979 - 47 krádeží na 10 000 obyvatel). Kvóta objasnění je devět procent.

Kradl GPS z traktorů

Hornorakouská kriminálka "zastavila" polského 38letého profesionálního zloděje, který z 53 volně stojících traktorů "vykuchal" drahé terminály GPS a zkoušel je prodat ve své vlasti, napsal Volksblatt. Tam byl 1. března zatčen a 23. března vydán do Rakouska. Firmě v Zell an der Pram (okr. Schärding) odnesl přístroje ze sedmi traktorů a způsobil jí škodu 40 000 eur. Celkově poškozené připravil o 750 000 eur.

Milion kilometrů s jídlem

Služba "S jídlem na kolech" Červeného kříže ve Waldingu začala s touto sociální nabídkou v dubnu 1994. Dosud dobrovolníci najezdili se 326 523 porcemi přes milion kilometrů a pokračují…