Děti budou moci pod odborným dohledem podniknout první pokusy s železem a ohněm. Skupina žáků odborné střední školy vyrobí v rámci mezinárodního projektu "Kování pro mír" mírové hřeby, které budou prodávány s certifikátem pravosti. Výnos z toho podpoří lidi, kteří potřebují pomoc, a obecně prospěšné společnosti. Také v renovovaném městském muzeu bude předvedeno v sobotu historické kování. V sobotu a v neděli budou akce trvat od 10 do 18 hodin. Foto: Deník/OÖN/Ecker

Smutný říjen seniorů

Letos v říjnu zemřelo v Bavorsku o 18 procent víc lidí než v průměru let let 2018-21, píše Donaukurier. Starších 80 let zesnulo o 22 % víc.

Přelom epochy slovem roku

Společnost pro německou řeč vyhlásila Slovem roku 2022 pojem Zeitenwende, do češtiny překládaný jako přelom epochy. Výraz užil kancléř Olaf Scholz v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

"Speciálně je takto označován začátek křesťanského počítání času, obecně pak jakýkoliv přechod do nové éry," napsal Donaukurier. Na druhém místě je "Vojna a mír", na třetím "Brzda ceny plynu".

Adlon nevrátí

Luxusní hotel Adlon, který byl otevřen v roce 1907 u Brandenburské brány v Berlíně, prožívá další kapitolu před soudem, kde následníci stavitele hotelu Lorenze Adlona léta bojují o odškodnění za zabrání tohoto věhlasného zařízení.

Správní soud v Berlíně ve čtvrtek zamítl žalobu dědiců o obnovení řízení v této věci. Felix Adlon, prapravnuk Lorenze, který dědice zastupuje, ohlásil další právní kroky. "Moji praprarodiče Hedda a Louis Adlonovi nebyli žádní nacisté. Chci jim vrátit čest," řekl před ústním projednáváním žaloby. I on ví, že navrácení hotelu už dnes není možné ("Vlak už ujel…"), ale žalobci doufají v "trochu hmotné spravedlnosti".

Žalující strana má prý po mnohaletých rešerších nové důkazy, že Adlon byl sám obětí pronásledování a hotel byl fakticky vyvlastněn už před nástupem nacistů. Soud k tomu ale neshledal žádné dostačující doklady. Jak předseda senátu při odůvodňování rozhodnutí řekl, světoznámý hotel nacisté "instrumentalizovali", ale provozovatel nebyl do roku 1945 plně od svého vlastnictví odtlačen.

Koncem války hotel vyhořel až na jedno postranní křídlo, roku 1984 bylo strženo i to. 23. srpna 1997 byl Adlon ale znovu otevřen.

Hned po sjednocení Německa rodina požádala o navrácení hotelu. První podání zamitl zemský úřad pro řešení otevřených majetkových otázek v roce 1997.

Dědicové požádali v roce 2019 o obnovení řízení a neuspěli. Důkazní prostředky by podle správního soudu nevedly k jinému rozhodnutí. Sovětská vítězná moc sestavila v roce 1949 listinu válečných zločinců a nacistů a vyvlastnila je. Hedda a Louis Adlonovi na seznamu byli, protože v roce 1941 vstoupili do NSDAP.

Felix Adlon argumentoval, že jejich vstup do strany byl k ochraně hotelu. Soudci ale upozornili na opakovaná rozhodnutí spolkového ústavního soudu, že toto vyloučení z restituce neporušuje ústavní zákon.

Advokát žalobců míní, že právní názor, podle kterého nacistický majetek zabavený bývalým Sovětským svazem generálně nesmí být vracen, musí být překlenut…