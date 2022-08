Vezli se jako slepí pasažéři nezpozorováni ve svém hnízdě s transportem dřeva z Dolních Rakous do Gampernu (okr. Vöcklabruck). Teď je vykrmují v Ráji zvířat Schabenreith.

Mnichovu chybí taxikáři

Během pandemie přešlo mnoho bavorských taxikářů k doručování balíků a jen v Mnichově jich nyní chybí 700 -800. "Je jich tady povoleno 3300 (v Bavorsku 6800), a my jsme rádi, když jich dáme dohromady 2000," říká viceprezident branže Thomas Kroker v DK.

Tahanice o dítě

Poslední školní den si chtěl otec vyzvednout ze základní a střední školy v Nittenau svou dceru ještě před koncem vyučování, kolem 9.30 hodiny. Došlo ke sporu s vedením školy, která ho opakovaně vyzývala k opuštění budovy. Ten neuposlechl a začal dítě hledat. Povolali na něho policii, ale než přijela, školu opustil i s dcerkou. Hlídka je pak našla doma. "Podle policie ho čeká řízení za rušení domovního klidu a porušování školního zákona," napsal list.

"Hotel Mamá" už tak neletí

Mladí Němci opuštějí rodné domy o něco dřív než před deseti lety, uvedl DK. U rodičů loni už nebydlela skoro třetina 15-24letých, odstěhovalo se kolem 2,6 milionu z nich, 31,2 % této věkové skupiny. Před deseti lety to bylo 2,3 milionu, čili 27,5 %. V Hotelu Mamá už aktuálně nebydlí 27,6 % chlapců v tomto věku, ale děvčat ještě 35,1 %.

Od sousedů: Jak si sehnat fotbalového kanonýra...

Němečtí mladíci se z domovů stěhují průměrně ve 24 letech, o asi tři roky dřív, než je průměr EU. Nejdříve "vylétávají" Švédi, průměrně v 19 letech, nejdéle zůstávají Porugalci - kolem 34 roků.

V Německu rapidně ubývá mladých rodičů. Loni mělo děti v SRN jen 197 000 otců nebo matek ve věku 15-24 let. V roce 2011 jich ještě bylo 327 000. Mladá generace se také nerada žení. Koncem minulého roku uzavřelo manželství historicky nejméně 15-24letých, kolem 136 000. Před deseti lety jich bylo přes 246 500.

Fotbal přitáhl rekord

Přenos finále ME v kopané žen Anglie-Německo (2:1) v televizi Erste sledovalo průměrně 17,897 milionu lidí. Na trhu to znamenalo 64,8 procenta diváků, rekord pro ženský fotbal v Německu.

S velkým odstupem následoval "prázdninový melodram" Loď snů - Japonsko se Saschou Hehnem, Barbarou Wussow a Nickem Wilderem (3,38 milionu - 11,6 %). Fantazijní dobrodružství «Kong: Skull Island» s Tomem Hiddlestonem, Samuelem L. Jacksonem a Brie Larsonovu chtělo vidět 1,22 milionu (4,5 %).

A "omočil si" také sporný letní hit «Layla». Podle Donaukurieru pravděpodobně velmi přispěl k dobré sledovanosti rodinného vysílání ZDF Televizní zahrádky - v neděli od 12 hodin se dívalo 2,25 milionu (21,6 %). Muzikanti přednesli šlágr, zakázaný na slavnostech, v originální verzi.

Záchrana přes hranice se zkomplikuje?

Rychlou a nebyrokratickou pomoc při nehodách v bavorsko-českém příhraničí nabízí přeshraniční projekt záchranné služby podporovaný Evropskou unií. "Ten má s koncem letošního roku skončit," napsal Donaukurier. Prezidentka Bavorského Červeného kříže Angelika Schorerová volá po jeho prodloužení. "Zachraňování života nesmí zastavovat na hranicích států," řekla při pondělní návštěvě ve Furth im Waldu (okr. Cham). Tam sídlí kompetenční a koordinační centrum přeshraniční záchranné služby Červeného kříže, které například umožňuje převoz pacientů do sousední země, aniž by museli být překládáni do sanitek. S koncem roku podle Schorerové skončí podpora tohoto projektu Evropskou unií. "Ještě pořád doufáme ve finanční příslib zdravotních pojišťoven jako odpovědného nosiče nákladů. Jedná se o úpěšný projekt, který naléhavě musí pokračovat."

Centrum podle ní nabízí také překladatelskou platformu tísňové komunikace, nácvik zásahů a aktuální reálné informace o zásahových vozidlech na obou stranách hranice k dispozici. Jako vzorný případ spolupráce uvádí Schorerová zásah při vlakovém neštěstí loni v srpnu u Domažlic, kdy do záchranných prací bylo zapojeno také 40 pomocníků Červeného kříže z okresu Cham.

