Pasov - Byty a domy v Bavorsku musejí být asi rok vybaveny hlásiči kouře, píše PNP. Pro tříkrálové koledníky s jejich nádobkami s kadidlem to prý není žádný velký problém.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLP

Odbor pro mládež arcibiskupství Mnichov-Freising sice loni ještě varoval před falešnými poplachy kvůli zakouření, ale konflikt mezi státně nařízenou protipožární ochranou a katolickou tradicí se zdá být zažehnán. „Nejsou mi známy žádné konflikty,“ říká mluvčí nejpočetnější diecéze země. „Děti a mládež zůstávají stát před domovními dveřmi a kouř kadidla tak vůbec nedojde k hlásičům v obytných částech domu.“ V arcibiskupství v Bambergu připouštějí, že by k nedorozumění mohlo dojít, ale konkrétně o žádném případu taky nevědí. „Při návštěvě koledníků z franckého biskupství u předsedy vlády Markuse Södera měli organizátoři ještě starost, zda by kadidlo nemohlo vyvolat poplach, ale nesignalizoval jej žádný přístroj.“

Nejoblíbenější je voříšek

Pojišťovna domácích zvířat AGILA zveřejnila pořadí nejoblíbenějších psích ras v Německu. V Bavorsku vycházela z dat více než 25 000 pojištěných. Místo tradičních jezevčíků, symbolu této spolkové země, vyhrál kříženec před labradorem a francouzským buldočkem. Čtvrtý zlatý retrívr předstihl australského ovčáka a čivavu, šestý je Jack Russell Terrier, sedmý mops, osmý rhodéský ridgeback, devátý beagl a desátý australský ovčák.

Ten dialekt!

Na Novém náměstí v Birnbachu (okr. Rottal-Inn) ve středu v 11 hodin měla při vyjíždění z parkoviště kolizi dvě auta. To „naražené“ patří 57letému domorodci, to „škodící“ 71letému hostu lázní. Mladší staršímu po kolizi řekl, že by měl „zurifahren“, v místním dialektu tedy popojet stranou. Druhý, ze středofranckého Schwabachu, ale dolnobavorštině tolik nerozuměl, „přeložil“ si to jinak a odjel. „Byl pak dost udiven, když ho policie navštívila v jeho hotelu a konfrontovala ho s nehodou, od které ujel,“ píše PNP a dodává: „Zda bude stíhán, nebo bude věc odložena s vyrovnáním škody a úsměvem, rozhodne státní zástupce..“

Putování po Zeleném pásu

Rakouský Svaz ochrany přírody chystá na sobotu 12. ledna od 9 do 12 hodin do Leopoldschlagu poznávací vycházku na téma Divoká zvířata v zimě na Zeleném pásu Evropy, informují OÖN. Účastníci se vydají po stopách rysa, lišek a vyder do vzrušující zimní krajiny Mühlviertlu v okolí Leopoldschlagu v evropském chráněném území Natura 2000 na Zeleném pásu Evropy, napsal list. Pod vedením Wolfganga Sollbergera navštíví rozdílné životní prostory evropského chráněného území Malše jako lesy, louky a křoviny a poučí se o jejich významu pro svět zvířat, uvedl deník. Účast stojí osm eur, pro děti polovic.