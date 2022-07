Vyhořel bývalý hotel Charm

V Habischriedu v Bavorském lese vyhořel v sobotu večer bývalý hotel Charm, napsala PNP. Proti ohni zasahovalo 350 hasičů, první odhady škody mluví o 3,5 milionu eur.

Do konce roku 2004 tu bývaly lázně Siemensu až se 180 rekreanty, pak čtyřhvězdičkový luxusní hotel Sandton Resort Bayerischer Wald holandského řetězce, poté pod belgickou vlajkou se jménem „CHARM Hotel – Resort & Spa“, než ohlásil konkurs prý kvůli zvyšující se ceně energií. Od roku 2016 byl uzavřen a stal se "hotelem duchů", tajným tipem lovců dokumentů "lost places", a také tuláků přilákaných zprávami youtube. Od konce roku 2016 byla policie z Regenu na místě šedesátkrát a vedla kolem 170 řízení za porušování domovního klidu a za krádeže. Policie jen obtížně kontaktovala majitele, který žije v Rakousku.

Odkoupené nálezné

Jak i náš web exkluzivně informoval, 48letý mnichovský taxikář Hazir S. ve vozidle našel po jízdě peněženku fotbalového brankáře Bayernu a SRN Manuela Neuera a jel mu ji předat sto kilometrů daleko. Za to mu pak gólman poslal jím podepsaný dres Bayernu. "Takové nálezné je výsměch, mám čtyři děti," zlobil se těžce zklamaný Hazir S.

Od sousedů: Pouliční slavnost v Linci vrcholí

Jak napsal Donaukurier, teď se o happy end postaral jiný mistr světa, z roku 1990. "Fotbalová legenda Lothar Matthäus od něho nevítaný trikot odkoupil za tučných tisíc eur. Když se o příběhu dozvěděl, spontánně ho napadlo dres koupit. Ví z vlastní zkušenosti, co to je ztratit peněženku - nechávat uzavírat konta, obstarávat nové doklady… O to cennější shledávám Hazirovo angažování se, aby Manuelovi ušetřil starosti," řekl Matthäus v Bildu. Chce teď trikot "kolegy" vydražit a výnos poskytnout spolku Srdce pro děti. Přidá k němu také svůj podepsaný dres.

"A Hazir je happy: S tisícovkou eur teď chce vdovec nechat opravit své auto a se svými dětmi zajít na zmrzlinu," napsal DK. K Matthäusovi taxikář po setkání s ním dodal, že jako hráče ho vždycky uznával, ale teď je pro něho hrdina.

Oživili semafor přechodu

Na hlavním nádraží ve Stuttgartu od soboty řídí přechod pro chodce dvě kreslené figurky, švábské kultovní postavičky. Na červené je stojící Äffle, na zelené kráčející Pferdle. Vymyslel je Jihoněmecký rozhlas v šedesátých letech jako dělítko reklamních bloků. Fanklub tohoto rádia se od roku 2017 zasazuje o takové "vybarvení" semaforů a zemský sněm Bádenska-Württemberska v roce 2019 posvětil kompromis - figurkový semafor doplňují i "normální" světla. Spuštění projektu přijel pozdravit i ministr dopravy Winfried Hermann.

Zvířecí publikum v kině

Neobvyklé návštěvníky mělo v sobotu jedno kolínské kino. Ke speciálnímu představení nového 3D komediálního filmu DC Liga supermazlíčků, založeného na superhrdinském týmu DC Comics Legion of Super-Pets, pozvalo čtyřnohé hosty, tzv. petfluencery, domácí mazlíčky silně působivé svými příběhy v sociálních sítích. Jejich majitelé se organizátorům přihlásili na videovýzvu v instagramu. Film přicházející do německých kin 28. července je o psím supermanovi jménem Krypto. Wormser Zeitung a další tituly zprávu o premiéře doplnily snímkem Henninga Kaisera.

Přejmenovali zmrzlinu

Aby se solidarizovala s Ukrajinou napadenou Ruskem, přejmenovala Edeka svůj vanilkový sendvičový nanuk z moskevského na kyjevský způsob.

Obří potravinový řetězec z Hamburku už začátkem března "vypověděl" stejně jako Aldi, Rewe a Netto ze svých prodejen ruské zboží. Novým názvem oplatky teď dělá další krok. "Jsme si jisti, že solidaritu s napadenou zemí je možné ukázat i malými gesty," uvedla mluvčí Miriam Heimbergová. S doplňkem jména "kyjevský způsob" to nemá být na dlouho, jejich produkt se pak zase bude nazývat „Ice Snack Sandwich“.

Od sousedů: Horská služba Horních Rakous pomohla už 15 Čechům

Název je nyní měněn sukcesivně, asi 3500 obchodníků Edeka v Německu rozhoduje o sortimentu samostatně. "V řezenské filiálce nebyla v sobotu dopoledne k dostání ani zmrzlina ruského způsobu, ani kyjevského," napsala PNP. Prý potrvá týdny, než jsou nové produkty dodávány, řekl zástupce vedoucího.

Krematorium možná "ubere plyn"

Při stoupající ceně plynu zvažuje město Augsburg snížení teploty v peci krematoria, sdělil DK. Spolkový zákon o imisích předepisuje zařízením pro pohřby žehem minimální teplotu 850 stupňů. Se zvláštním povolením městského úřadu životního prostředí by mohla být tato hranice eventuálně snížena na 750 stupňů. Podle dodavatele pecí je to technicky možné, řekl úřad města na dotaz DPA. O zvláštní povolení Augsburg zatím nepožádal, ale zvažuje je, potvrdil referent pro životní prostředí a zdravotnictví Reiner Erben. Úspora by byla významně vidět.

"Mnichov a Norimberk se k možnému snížení spalovací teploty staví zdrženlivě a upozorňují na zákonný předpis 850 stupňů. Z pohledu mnichovského referátu zdravotnictví by bylo snížení teploty smysluplné jen v krematoriích se starší technikou," uzavírá DK.

