V hotelnictví a pohostinství berou zaměstnanci průměrně 31 200 eur, v prodeji potravin 32 444 eur.

Uzdravují stromy

Město Linec se stará o asi 40 000 stromů. Ročně zkoumá zdravotní stav kolem 15 000 z nich, napsal Volksblatt. Asi sto jich pak čeká podrobnější prohlídka.

Nasazována je také vlnová tomografie, pomocí které je možné zjišťovat poškození uvnitř stromu (na snímku).

Jak poslouchat stromy…Zdroj: Deník/OÖN

Netopýři v krabici

Osm zesláblých trpasličích netopýrů vykrmuje Stefanie Jessolatová, zaměstnankyně Národního parku Smrčiny, píše DK. Někdo neznámý je odložil v zalepeném kartonu na parkovišti turistické stezky. Celkem jich bylo třináct, ale pět už nepřežilo. Chodci je našli v promočené krabici v neděli.

Podle ošetřovatelky ostatní hodně spí a opakovaně dostávají vodu a moučné červy. Budou o ně pečovat nejspíš do dubna a pak je vypustí.

Mrňousek v péči.Zdroj: Deník/DK

Další vlk zahynul

V Bavorsku zahynul další vlk po střetu s autem, napsal DK. Je čtvrtý s tímto osudem od května 2021. Ostatky mladé vlčice našli koncem ledna na dálnici 6 u Leuchtenbergu (okr. Neustadt/Waldnaab). List připomíná, že aktuálně žije v Bavorsku šest vlčích smeček a šest osamělých jedinců. Mladí, kteří si hledají vlastní teritorium, se často přesouvají na dlouhé vzdálenosti a při tom jsou přejeti. Od loňského května zahynulo v Německu při dopravních nehodách kolem stovky zvířat.

Nemusí přiznat vraždu v domě

Prodávající domu nemusí upozorňovat na to, že se v něm stal nějaký zločin, rozhodl okresní soud v Coburgu. Zamítl žalobu kupující, která v roce 2018 pořídila dům, ve kterém dvacet let předtím byla zavražděna žena a její malé dítě. Když se o tom zájemkyně dozvěděla, chtěla kupní smlouvu zrušit kvůli úmyslnému klamání. Je názoru, že prodávající musí i bez výslovného dotazu kupujícího na takový čin upozornit. Soud ale žádné lstivé jednání neshledal, kromě jiného proto, že od činu uplynula velmi dlouhá doba. Nadto prodávající se o zločinu dozvěděla až poté, kdy dům v roce 2003 koupila, a tato "předhistorie" nemovitosti jí neublížila. Žila v ní sama poté víc než deset let. Dvojnásobná vražda tedy nehraje při prodeji objektu žádnou rozhodnou roli, řekl soud.