Na Luzném dojde k výměně stráží s odchodem Heinze Duschla po devíti letech k 15. listopadu 2022.

Jak loni marodili v Rakousku

V uplynulém roce byl zaměstnanec v Rakousku v pracovní neschopnosti průměrně 12,7 dne, předloni 13,3. Přibylo psychických onemocnění, vždy po asi 8,5 procenta ročně na aktuálních 90 000 marodů.

Přes Vánoce a na Silvestra padá de facto lockdown také pro neočkované v Rakousku. Povolena jsou privátní setkání maximálně deseti osob bez dokladu o 2G. O silvestru bude zrušeno "covidové" zkrácení otevírací doby v gastronomii (23 hodin).

Další zbrojnice

V bytě ve Vídni zabrala policie 23 dlouhých zbraní, čtrnáct krátkých, jedenáct křesadlových, šest světlicových pistolí, více granátů a 13 000 kusů munice. Arsenál byl odhalen, když majitel, 74letý sběratel zbraní, si ve zdravotní tísni zavolal záchranku. Vlastnil také 35 dýk, některé s rytinami z časů nacismu.

Od sousedů: Vyhodili dalšího šoféra

Milionový dárek k Vánocům

Sázející v Severním Porýní-Vestfálsku vyhrál v Eurojackpotu 73,7 milionu eur. Byl jediný, kdo vsadil všechna čísla tahu, 6, 8, 16, 44, 50 a euročísla 1 a 10. Podle Westlotto letos padlo už šestnáct jackpotů této evropské loterie.

Na "útěk" od korony si připlatí

Správní soud v Berlíně rozhodl, že turisté, kteří se vraceli ze zahraničí za doby korony státem organizovanými charter lety, se na nákladech musejí podílet - respektive spolková vláda to po nich může chtít.

Soud rozhodoval o stížnosti dvou rodin proti požadované spoluúčasti. V jedom případě nechtěla šestičlená rodina zaplatit 600 eur na osobu za přepravu z Mexika. Let 282 pasažérů stál Lufthansu 612 000 eur, 2170 eur na cestujícího. Ve druhém případě šlo o "navrátilce" z Nového Zélandu, kteří měli platit po tisícovce eur. Obdobně žaluje asi 140 turistů z těch 67 000, kteří byli od poloviny března 2020 přepraveni 270 lety zpátky do Německa. To stálo 95 milionů eur.

Mít práci v Bavorsku…

Zaměstnanci na plný úvazek vydělávali v Bavorsku ve třetím čtvrtletí průměrně 4324 eur hrubého bez příplatků. Pracovali v průměru 38,9 hodiny týdně. V pohostinství brali 2519 eur, v informatice a komunikacích 5833 eur, ve finančních a pojistitelských službách 5846 eur. Zpracovatelské obory důležité pro bavorské hospodářství platily zaměstnancům 4476 eur, dodavatelé autodílů 5160 eur hrubého.

Matka "prodávala" dceru…

40letá matka, která "tolerovala" sexuální zneužívání nezletilé dcery, dostala ve Schweinfurtu nepravomocně pětiletý trest, informuje DK. Děvčátku bylo devět let, když ji začal zneužívat 49letý matčin partner. K činům docházelo mezi léty 2018-2020 v oblasti Bad Kissingenu. Matka nejenže o jednání partnera věděla, ale částečně u toho také byla.

Od sousedů: Čtvrt tuny mincí ochrnutému spolužákovi

Zmíněný její druh byl v květnu odsouzen za těžký nátlak k prostituci a těžké sexuální zneužití na deset let. 51letý muž, kterému dítě "přenechal", byl rovněž kromě jiného odsouzen za zneužití. Případ se rozjel poté, když se dítě na pokyn otčíma nabízelo na dálničním parkovišti…

Vracejí předměty uloupené nacisty

Muzea, sbírky a jiné kulturní instituce v Bavorsku vrátily loni původním vlastníkům nebo dědicům 26 uměleckých předmětů uloupených nacisty, píše DK. Šlo o deset knih, sedm obrazů a akvarelů, šest stříbrných objektů a tři tapisérie. V internetové databance Lost Art je nahlášeno 74 objektů s podezřením, že byly uloupeny. Naopak Státní archiv v Norimberku dostal loni v lednu zpátky z USA dvě středověké uniformy z let 1418. Byly bezprostředně po válce ztraceny při plenění jednoho skladu.