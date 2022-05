V pátek 20. května začne od 20 hodin No Nonsenseband s hity 20. let. V sobotu zahraje "snídani" od 11 hodin Sven Ochsenbauer Trio (latina, bossa nova, moderní jazz). Od 14 hodin vystoupí s blues, soulem, gospelem a funkem Jan Kořínek & Groove, od 17 do 19 hodin Inswingtief, zakotvený ve swingu a gypsyjazzu, ale hrající i akustický swing spojený s bossa novou a klezmerem, a od 20 do 22 hodin bude na řadě Grand Moravia Trio: Emil Viklický, Jiří Stivín jr. a Josef Fečo. V neděli vystoupí od 11 do 13 hodin A-cappella-sextett Skety, skupina mladých českých zpěvaček a zpěváků jazzu, mj. v roce 2014 oceněná Ward Swingle Award při Vokal.Total ve Štýrském Hradci. Od 14 hodin bude hrát Vip Trio pianistky Victorie Pohlové, od 17 hodin Organ Trio jazzového kytaristy Libora Šmoldase, kterého organizátoři prezentují jako jako jednoho z nejlepších v Evropě.

Živly poškodily 165 600 aut

Vichřice, kroupy, blesky a záplavy poškodily loni v Bavorsku 165 000 aut, 19 % pojištěných vozidel. Pojišťovna hradila 579 milionů eur. V celém Německu škody dosáhly 1,7 miliardy eur, skoro dvojnásobku proti běžnému roku.

Konec války a církev

Duchovní arcibiskupství Mnichov a Freising sepsali na žádost arcibiskupství ze 7. června 1945 své zážitky a zkušenosti z druhé světové války. Měli vylíčit dopady války na jejich farnosti a vliv příchodu amerických jednotek.

Zprávy měly zaprvé zejména obsahovat eventuální škody náletů na místa duchovní péče včetně farních dvorů, klášterů, škol atd., obzvlášť škody na lidech.

Zadruhé měly popsat vstup amerických jednotek do míst duchovní péče, zda při tom došlo k bojům, jak zacházeli vojáci s duchovními a řeholníky, zda byly narušovány mše, kolik objektů, především církevních, bylo poškozeno, zda při tom zahynuli vojáci nebo civilní osoby, kde a jak byli pochováni a zda jejich jména byla zanesena do knihy zemřelých.

Zatřetí v jakém rozsahu a jak dlouho trvalo plenění, obzvlášť také v kostelích, klášterech a na farách, a zda při tom konkrétně bylo odcizováno mešní víno a v jakém množství.

Dále byl od každého duchovního místa vyžádán do konce roku co možná nejpřesnější souhrn všech mrtvých a zmizelých z této války včetně z náletů a střetů při vstupu spojenců. "Doporučuje se zvážit co možná nejdříve zřídit válečný památník. Očekáváme příležitostné návrhy,", končila směrnice generálního vikáře Ferdinanda Buchwiesera.

Zprávu nařídil zpřístupnit arcibiskup Friedrich kardinál Wetter v roce 2005.

Nyní je 560 těchto zpráv k dispozici online, sdělil mnichovský ordinariát ve čtvrtek. Spis má 1498 stran. Jeho těžištěm jsou události kolem konce války na jaře 1945.

Škodili pod vlivem

Nehod pod vlivem alkoholu v Bavorsku loni přibylo 1,5 % na 4528. O život při nich přišlo 29 lidí. Nehod pod vlivem drog přibylo 4,6 % na 586 (pět mrtvých). Ovlivněno bylo 31 932 šoférů. Policie zabránila v jízdě za takovýchto okolností 4092 řidičům. Celkem se v zemi stalo 359 002 dopravních nehod.