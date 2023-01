Sto tisíc lidí chtělo azyl

Loni bylo v Rakousku podáno 108 781 žádostí o azyl. Předloni to bylo 39 900 osob. V roce 2022 bylo Afghánců 24 241, Indů 19 504, Syřanů 19 150,Tunisanů 12 667, atd. Odmítnuto pravomocně bylo 78 796 podání, kvóta uznání byla 15,6 %. Kromě toho přes 41 000 cizinců své žádosti stáhlo a zemi sami opustili.

Zabydleli se s dětmi ve sklípku

Ve sklepní uličce v Hadres (okr. Hollabrunn) policie odhalila pár se šesti neohlášenými dětmi ve věku od sedmi měsíců do pěti let, kteří tu ilegálně bydleli ve vinařském přístřešku s elektrickou a vodovodní přípojkou.

Podle místostarosty děti nebyly zanedbány a drženy pod zámkem, sám je před čtrnácti dny potkal při procházce - slušně vystupovaly a zdravily ho. Při kontrole 54letý muž zranil dva zaměstnance obecního úřadu pepřovým sprejem a zabarikádoval se s dětmi a 40letou partnerkou v lisovně vinného sklípku. Policie tam také našla střelné zbraně. Identita dětí nebyla zjištěna, byly tedy předány dohledu sociální péče. Podle vyjádření páru mělo jít o jejich potomky narozené v Anglii a v Rakousku nepřihlášené. Ještě v noci byly dopraveny do nemocnice a v přítomnosti matky vyšetřeny. Pak byly opět propuštěny. Jejich otec, rakouský občan, byl po skončení šetření oznámen kvůli podezření odporu státní moci a těžkého ublížení na zdraví úředních osob státnímu zastupitelství.

Podle zástupce starosty měl prý sklípek koupit přes nějakou anglickou firmu. Pracuje údajně v Anglii, v Hadresu chtěli být jeden, dva dny a pak zase jet dál.

Zase víc zákazů vstupu do domu

Zákaz přibližování k dotčené osobě vyslovila loni rakouská policie 14 462 násilníkům. Bylo jich o asi 900 víc než předloni. Centra ochrany před násilím v roce 2021 opatrovala 22 039 osob, loni 23 648. Zákazy vstupu do domu se z 87-88 % týkaly mužů.

Dva roky za pašování lidí

V pondělí odsoudili v Linci 27letého Syřana za převaděčství ke dvěma rokům vězení. Loni přepravil 24 uprchlíků ze Sýrie a Turecka z Vídně na hornorakousko-bavorskou hranici na nákladní ploše o sedmi metrech čtverečních. Z nich bylo devět dětí ve věku od deseti měsíců do čtyř let. Jeli beze světla, dostatečného větrání, bez jídla a pití. Po tříhodinové jízdě chtěla řidiče ve Schwarzenbergu kontrolovat německá hlídka, ale šofér vozidlo otočil a odjel zpátky do Horních Rakous. Mercedes Sprinter roztáčel na silnici s množstvím zatáček až na 150 km/h a často se ocital v protisměru. Pasažéři v panice klepali na stěnu, četní se dusili a někteří při 36minutové jízdě zvraceli, zraněn naštěstí ale nebyl nikdo. Řidiče rakouská policie dopadla, ale uprchlíci svědčit proti němu nemohli - mezitím odcestovali do Německa. U soudu byly jejich výpovědi přečteny.

Řidič vypověděl, že sám utekl ze syrské válečné vřavy, při níž byl těžce zraněn raketovým úderem na jeho ves - byla mu rozdrcena čelist a ztratil kus jazyka. V Pasově dostal předběžné právo k pobytu a byl na vlastní náklady operován. V peněžní tísni pak přepravoval běžence…

Třináct obětí požárů v bytech

Od 1. listopadu 2022 připravily domovní požáry v Rakousku o život už třináct lidí. Tři další se otrávili plynem z topidel. Dva mrtví byli starší 90 let, nejméně dvěma dalším bylo přes osmdesát, jednomu přes sedmdesát. Mediální věk všech mrtvých při domovních požárech byl 65 roků.

V uplynulých 15 letech hořelo v Rakousku celkem průměrně skoro 7400krát za rok, ohně se škodou do 2000 eur nepočítaje. Každým rokem při nich zemřelo 40 až 50 lidí.

Loni zahynulo 49 chodců

Počet smrtelných nehod chodců v Rakousku loni výrazně stoupl - o život přišlo 49 lidí, o dvanáct víc než předloni. 23 obětí bylo starších 70 let, z nich čtrnácti bylo osmdesát a víc. V uplynulých čtyřech letech bylo při 206 dopravních nehodách 105 obětí starších 70 let.

"Léčil" bez diplomu

Soud ve Štýrském Hradci uložil 18 měsíců odnětí svobody, z toho půl roku nepodmíněně, občanovi, který praktikoval ve všeobecném lékařství bez jakéhokoliv odborného vzdělání. Od roku 2014 do 2020 ošetřoval 126 pacientů. Zkasíroval za to kolem 58 000 eur. Byl uznán vinným výdělečným podvodem, ublížením na zdraví, paděláním úřední listiny a fušérstvím.

Přerušil své vzdělávání na ošetřovatele nemocných, holiče a parukáře, medicínu ale nikdy nestudoval. Přesto si podle obžaloby zařídil ve sklepě svého domu "profesionálně vybavenou praxi", v níž nechyběly lékařské diplomy na zdi, vesta záchranáře a lékařský kufr. V autě vozil tabulku "Lékař ve službě" a na jeho vizitkách stálo DrDr.med. Očkoval proti klíšťovce, prováděl punkce, podával antidepresiva a jezdil na domovní návštěvy. Dělal dokonce malé operační zákroky jako odstraňování zanícené tkáně nebo otevírání mazových žláz. Poškodil zejména revmatické pacienty. V roce 2020 šel sám jako pacient na nervovou kliniku a předkládal tam zfalšované nálezy o nádoru na jeho mozku, což ale lékaři rychle odhalili jako podvod.

U soudu tvrdil, že absolvoval online vzdělání na léčitele a ošetřoval své známé jako "odborný lékař komplementární medicíny" - tak se to holt vyvinulo, mělo to svou dynamiku… Chtěl prý opravdu pomáhat.

Rozsudek není pravomocný.