Sousoší třeboňského kapra halí od začátku týdne lešení. Obří kapři, kteří zdobí kruhovou křižovatku na hlavním tahu od Budějovic směrem na Jindřichův Hradec, dostanou nový lesk. Časem získali patinu a zatékalo do nich.

Oprava třeboňských kaprů na kruhové křižovatce. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Pod lešením obnovuje sousoší Roman Bryxi, umělecký štukatér z Prahy, který před šestnácti lety spolupracoval na díle. „Pan Nálepa je autorem, je to šestnáct let, co jsme na tom pracovali. Sousoší je ze sklolaminátu, to je materiál, ze kterého se dělají lodě. My jsme vytvořili model, který byl z polystyrenu, ten se zaformoval, a v továrně ve Vlašimi, kde se vyrábí lodě, nám to vystříkali ze sklolaminátu. Udělali jsme na to závěrečné patiny, aby to vypadalo jako bronzové,“ vzpomínal na výrobu umělecký štukatér, který jezdí do Třeboně často a tak sousoší s postupem času sledoval. „Před sedmi lety jsem se ohlásil na radnici, že jsem na díle spolupracoval s panem Nálepou a nabízel jsem rekonstrukci. Nikdo se mi dlouho neozval. Až když město hledalo někoho ze spoluautorů díla, tak se přes dceru pana Nálepy, dostali na mě,“ vysvětlil Roman Bryxi, jak se k úpravám dostal.