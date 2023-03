Tradice mateřské školy v Katovicích spadá do období po II. světové válce, konkrétně do roku 1952. "Otevření zatím jediné třídy svým rozhodnutím schválil KNV v Českých Budějovicích. Třída s celodenní péčí se otevřela 1. září 1952. Za tímto účelem došlo k adaptaci patra domu čp. 21, dříve původního hostince u Jánských v dnešní Tyršově ulici. Nepodařilo se však včas dokončit úpravu místností, takže třída byla umístěna od 1. do 15. září 1952 v 1. třídě místní školy. Jako první učitelku katovické MŠ ustanovil ONV ve Strakonicích Miloslavu Kadlecovou," uvedla už před časem k tomuto tématu etnografka Muzea středního Pootaví Strakonice Irena Novotná.

Ve školním roce 1955/56 se rozrostl počet dětí ze 14 na 22. Zájem o školku stále rostl, ve školním roce 1962/63 bylo zapsáno 30 dětí, na dalších 10 se nedostalo. Protože poptávka převyšovala nabídku, bylo 15. října 1963 v téže budově otevřeno jeslové oddělení pro 15 dětí. Do staršího oddělení jich docházelo 25.

Avšak i nadále se zvyšoval zájem o MŠ. Tlak ze strany rodičů na MNV a ONV sílil, takže 1. února 1973 došlo k otevření nové jeslové třídy, a to v bytě panelového domu čp. 323, který pro tento účel propůjčilo místní JZD. Ve staré budově pracovala další dvě oddělení a katovická MŠ se stala trojtřídní. Protože původní budova z kapacitních i hygienických důvodů už nevyhovovala, došlo k jednáním ohledně stavby zcela nové MŠ.

Na jaře roku 1973 bylo schváleno staveniště pro novou MŠ a došlo k vytvoření plánů – trojtřídní MŠ z panelů, v šachovnicovém uspořádání. Kvůli problémům s výkupy soukromých pozemků se s vlastní stavbou začalo až na jaře 1974. Základy budovy byly dokončeny koncem srpna 1974. Během následujícího školního roku stála hrubá stavba, dělaly se vnitřní úpravy a úpravy okolí. Nová MŠ byla slavnostně otevřena 31. května 1976.