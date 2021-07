Přes celou Kaplici na Českokrumlovsku jeli skateboardisté během akce Spanilá jízda Kaplice - Mezinárodní den skateboardingu.

Spanilá jízda Kaplice-Mezinárodní den skateboardingu se konala v sobotu na unikátní trati přes celé Kaplice,zúčastnilo se jí aso dvacet účastníků ve věku od šesti do padesáti let,na trati bylo více pořadatelů než závodníků | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V sobotu 19. června si ji užilo asi dvacet účastníků ve věku od šesti do padesáti let. Jezdci startovali pod výjezdem z čerpací stanice v ulici Omlenická a jízdou z kopce se Lineckou ulicí dostanou na náměstí. Cestou museli překonat nejenom zpomalovací práh u kulturního domu, ale i pás "kočičích hlav" na úrovni bývalého hotelu Sport. Z náměstí se pak účastníci spustili přes Farské náměstí na Bělidlo, kde se trasa stočila do svého cíle, kterým byl kaplický skatepark v areálu Spartaku.