"Vozíčkáři a děti s omezenou hybností jezdí na monoski, ty, které na lyžích nikdy nestály, jsou ve školičce ve Fox Parku s instruktory a máme tu i dva šikovné lyžaře, kteří jezdí sami na velkých sjezdovkách, dohlíží na ně náš pan učitel," přiblížil Jaromír Novák, vedoucí osobní asistence Arpidy. "Celý den by ale všechny děti nevydržely, a tak se prostřídají, jsou rozdělené na dvě party, jedna jde dopoledne a druhá odpoledne."

Kromě lyžování všichni společně vyrazili i na Stezku korunami stromů, do bazénu nebo na bobovou dráhu, takže si pobyt ve skiareálu pořádně užili.

"Přijeli jsme v neděli odpoledne, odjezd je v úterý," dodal Jaromír Novák. "Bydlíme v chatě Lanovka, dětem jsme v neděli odpoledne promítali pohádku, ti dva šikovní byli i na večerním lyžování, které bylo ten den poslední, takže nám to krásně vyšlo."

"Já už lyžovala, je to dobrý, ale trošku mi to klouže, když jedu dolu," svěřila se ve Fox Parku Klárka, které bude za chvíli dvanáct let. "Dneska už jsem si to odpracovala, kopec jsem sjela dvakrát. Už se těším, až si dám čokošku!"