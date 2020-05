Jak přiblížil řídící úseku kapitán Petr Sochor, vojáci střílí cvičení číslo 2, což je mířená střelba z 20 metrů na nekrytě ležící postavu s kruhy. "Střelba je z krátké pistole, Fantom, dvakrát pět nábojů. Na rozdíl od běžných zaměstnání se teď musíme dělit na menší skupiny vojáků, kteří mají po celou dobu na obličeji ochranné roušky,“ vysvětlil současný postup při střelbách. Podle něj roušky nemají na výsledky zásadní dopad. Nevýhodu mají jedině vojáci s brýlemi, kterým se mohou při míření mlžit.

Nutná výjimka

Hlavním důvodem, proč nebyla střelecká příprava zrušena stejně jako jiné akce, je nutnost splnit podmínky pro nástup do útvarové směny. Každý voják, který jde do služby, musí mít odstříleno a projít manipulací se zbraní. Střelby platí po dobu třech měsíců, avšak manipulace pouze do konce následujícího měsíce od provedení.

Kromě toho, je podle vedoucího staršího důstojníka kapitána Jana Hanudela nutné si průběžně udržovat základní střelecké dovednosti, které každý hodně rychle zapomíná a které voják potřebuje ke svému zaměstnání. "Většina výcviku se zaměřuje převážně na bezpečnou manipulaci a na základní střelecké návyky," upřesnil potřebu střelecké přípravy vedoucí oddělení bojové přípravy štábu 15. ženijního pluku. Zároveň dodal, že vojáci, kteří jsou nasazeni s policii k ochraně hraničních přechodů, musí podmínky střeleb splňovat také, protože jsou vybaveni krátkými zbraněmi.

Velitel ručí za připravenost

Každý velitel podle Hanudela, který nasazuje vojáka do akce, je zodpovědný za jeho připravenost. "Ručí tedy za to, že každý voják má tyto základní požadavky pro výkon služby splněné. Pokud tomu tak není, musí ho vyměnit za někoho, kdo vše splňuje. I proto se před každým výjezdem na hraniční přechody provádějí kontroly, při kterých se kromě veškerého vybavení zjišťuje, zdali mají všichni splněny podmínky pro činnost se zbraní,“ doplnil Jan Hanudel.

Kromě povinnosti střeleb musí vojáci jednou za rok absolvovat nácvik a i samotné zaměstnání v házení ručních granátů. Letos si snad ženisté vůbec poprvé vyzkouší i nový typ granátu, který byl do výzbroje armády České republiky zařazen teprve nedávno.