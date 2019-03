České Budějovice – Arnika, ekologická organizace, letos popáté hledá obce z Jihočeského kraje i z celé České republiky s nejefektivnějším odpadovým hospodářstvím. Odpadového Oskara získají obce s nejnižší produkcí směsných komunálních odpadů. Zvláštní ocenění čeká na města s nízkou produkcí a zároveň vynikající mírou recyklace nebo zajímavým nápadem pro hospodaření s odpadem. O umístění měst rozhodne odborná porota a vítěze vyhlásí během letošního června.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Obce a města po celé republice hledají cesty, jak nejefektivněji motivovat své obyvatele, aby co nejlépe třídili a do směsných kontejnerů vyhazovali co nejméně odpadu. Vítězové z minulých ročníků jsou důkazem, že chytře nastavené odpadové hospodářství šetří nejen přírodu, obecní rozpočty, ale i peněženky domácností.