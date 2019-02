Pasov - Stranou velkých událostí, jakou byl teroristický poplach v Mnichově, byl na přelomu roku u sousedů celkem klid.

Požár v Neuhafnu. | Foto: Deník/repro PNP

Přesto například dolnobavorská policie byla od 18 hodin na silvestra do čtyř hodin na Nový rok v nasazení 381krát, z toho od 0.15 do 3.30 hodiny 280krát. Řešila mimo jiné 35 těžších ublížení na zdraví pod vlivem alkoholu a dvanáct požárů. V Mainburgu hořel rodinný dům, byli tam tři zranění a vznikla škoda 300 000 eur. Při dalším ohni v Neufahrnu škoda dosáhla 200 000 eur. „V obou případech mohla být příčinou neopatrně odpálená zábavní pyrotechnika," napsal deník PNP.

Smutným vrcholem noci byla dopravní nehoda u Jandelsbrunnu v okrese Freyung, kde přišel o život 34letý muž. Z neznámých příčin vyjel do protisměru a narazil čelně do protijedoucího auta. Členové čtyřčlenné rodiny v něm utrpěli těžká zranění.

„Přes silvestrovskou hektiku dolnobavorští policisté neztratili smysl pro humor," dodává list. „Tak informoval její mluvčí o kuriózním zásahu krátce po půlnocí. Starší paní jim zavolala, že vidí z okna ohňostroj. Když ji služba na centrále zdvořile upozornila, že je přece silvestr, odvětila žena, že na to zapomněla…"

V hornorakouském St. Georgenu chtěla parta slavících mladíků krátce před půlnocí přelézt přes balkon v prvním patře na terasu pod ním, aby odtud mohli lépe pozorovat novoroční ohňostroj. 18letý chlapec zřejmě uklouzl a propadl plastikovou kupolí zastřešení terasy do hloubky asi pěti, šesti metrů. Když dorazila policie, byl při vědomí, ale výslechu nebyl schopen. Po ošetření byl převezen do nemocnice, informují OÖN.

Smrt na silvestra

V poslední den v roce zahynul v rakouských Horních Taurech 40letý český lyžař. „Kolem desáté hodiny chtěl při sjezdu po Schönalmu předjet dva 18leté německé lyžaře. Když jeden z nich chtěl odbočit ze sjezdovky doleva, český lyžař jedoucí těsně za ním na něho najel. Oba upadli a Čech narazil do sněhového děla. Přestože bylo zabezpečeno sítěmi, muž utrpěl smrtelná zranění hlavy. Zda měl přilbu, se v prvních zprávách nepodávalo, průběh nehody se vyšetřuje," napsal deník OÖN.