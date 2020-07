Jak píší OÖN, další protestní skupina s mnohoslovným názvem „Hnutí dne bez aut pro klima a spravedlnost“ chce příští týden od pondělí do čtvrtka denně od 16 do 20.30 hodiny blokovat příjezd na náměstí z Divadelní ulice, jak to navrhovali už autoři zmíněného „úředního“ vyloučení dopravy. Když prý komunální politika v této věci selhala, berou iniciativu do vlastních rukou. V pátek pak demonstranti chtějí na rynku svůj „triumf“ oslavit.

Andreas Schütz, který za hnutí demonstraci ohlásil, formuluje smířlivěji: Nejde o to někoho obtěžovat, ale o to ukázat, že Hlavní náměstí bez aut funguje, když myšlenka dostane čas.

Místostarosta Bernhard Baier akci označil za zneužití práva na demonstrace a apeluje na policii, aby ještě jednou přezkoumala, zda taková omezení v době největšího provozu jsou přípustná. Ta už ale akci povolila, protože z ní nehrozí žádné nebezpečí. Podle místostarosty Markuse Heina je „svévolná blokád“ náměstí „čistou provokací levicových aktivistů k ochromení dopravy“. Starosta Klaus Luger už předtím ujistil, že Hlavní náměstí bez aut je myslitelné jen po dokončení budovaných mostů přes Dunaj.

Jako jediná z vedení města se na stranu demonstrantů postavila radní za Zelené Eva Schobesbergerová: „Shledávám dobrým, když lidé hájí své záležitosti. Jestli tato akce povede k dopravnímu chaosu, nechci hodnotit,“ říká v listě.

Strážci času vadí

Ve Steyru se zase vzrušuje kulturní fronta. Jak OÖN uvádějí, jádrem sváru jsou tři polyesterové figury „Strážců času“ lineckého sochaře Manfreda Kielnhofera, které zakoupil městský rada pro kulturu Gunter Mayrhofer a jsou vystaveny na náměstí. Galeristka Frieda Pohlhammerová na protest opustila radu pro kulturu, jejímž byla dvanáct let členkou, a předsedkyně tohoto orgánu Beate Seckauerová položila otázku po smyslu tohoto grémia, když bylo k pořízení figur – podle ní „zvláštního odpadu“ - obejito.

Pořizovatel skulptur lineckému listu sdělil, že má k nákupu uměleckých předmětů roční rámec 3000 eur, nepatrnou část dispozic každého radního, která končí až u 10 000 eur. „Nepotřebuji se tedy ptát na všechno, a pořád jsem na půdě městských práv,“ říká. Rada pro kulturu má podle něho podporovat rámcové směřování kultury ve městě, ale ne dávat expertízy k jednotlivým nákupům. Rozvíjí i rámec nákupu. Kulturní život byl v době koronakrize totálně „vygumován“, nebyly žádné koncerty, divadla, akce. V tu dobu za ním přišli galeristka Angelika Gall-Riedlerová a Manfred Kielnhofer s návrhem umění pro volný prostor, tří „strážců času“ na náměstí. Od začátku bylo plánováno, že projekt bude interaktivní, že děti budou moci syntetické mnichy pomalovávat, sprejeři sprejovat… Kielnhofer, kterého Mayrhofer označuje za provokatéra, za „pirátského umělce“ vyvolávajícího četné diskuse, jim figury nabídl za cenu materiálu, takže on jako rada jen nepatrně překročil poskytnutý limit. Optal se starosty a tomu se myšlenka taky líbila.

OÖN představují i samotného autora „Strážců“. Narodil se v roce 1967 v Haslachu. Prvního „Strážce času“, figuru bez tváře v kutně, vytvořil v roce 2006. Postavy jsou mystické, odrážejí pradávné víry a budoucnost Země. A list dodává, že se autor „neštítí“ ani dnešní digitální doby – odlitky svých skulptur prodává i přes Amazon…

Nejmenší do jeslí!

Počet dětí do dvou let v rakouských předškolních zařízeních se během deseti let téměř zdvonásobil, píše Volksblatt. V roce 2009 navštěvovalo jesle 36 800 dětí do tří let, loni už 71 800. Opatrováno tak bylo 28 procent populace v tomto věku, v roce 2009 „jen“ 16 procent. V zájmu jsou ale rozdíly – ve Vídni je takto malých přihlášeno do jeslí 44 %, v Burgenlandsku 34 %, ale ve Štýrsku jen 17 a v Horních Rakousích 18 %. List doplňuje, že v Rakousku jsou v opatrovacích zařízeních v kojeneckém věku jen dvě procenta dětí, jednoletých 24 %, dvouletých 54 %. Skupina tří až pětiletých dosáhla loni rekordu, ve školkách bylo kolem 89 procent těchto dětí, celkem 244 800 chlapců a děvčat.

Stíny noci

Tak se nazývá akce Národního parku Bavorský les a okresní organizace zemského svazu ochrany ptactva 25. července. Uspořádají noční exkurzi v oblasti Javorského jezera, která má zájemcům objasnit, jak se dorozumívají netopýři, jak a co loví, kde bydlí, a tak dál, píše PNP. Kromě referátů expertů budou účastníci moci „odposlouchávat“ netopýry pomocí ultrazvukových frekvencí. „Netopýří noc“ začne ve 21 hodin a potrvá asi dvě hodiny. Sraz bude u Arberseehausu, organizátoři doporučují baterky. Při špatném počasí exkurze odpadá. Zúčastnit se mohou jen zájemci, kteří se do pátečního poledne přihlásí národnímu parku na tel. 09922-80 24 80. Na snímku je netopýr velkouchý, který se na Javoru také vyskytuje. Foto: Deník/PNP/ Dietmar Nill

Soudili dozorce koncentráku

Okresní soud v Hamburku odsoudil bývalého dozorce SS v lágru Stutthof u Gdaňsku ke dvěma letům trestu pro mladistvé podmíněně, napsala PNP. Dnes 93letý muž byl uznán vinným pomocí k vraždě ve 5232 případech a v jednom stadiu pokusu. Proces se konal podle trestního práva pro mladistvé, protože obžalovanému bylo v době skutku v roce 1944 teprve sedmnáct, vysvětluje list.

Už na začátku řízení loni v říjnu obžalovaný potvrdil, že od srpna 1944 do dubna 1945 sloužil jako strážný v koncentráku. Ujišťoval, že to nebylo dobrovolně, jako voják wehrmachtu nebyl kvůli srdeční vadě schopen služby na frontě a byl převelen do tábora. Podle obžaloby tam bylo během služby obžalovaného zavražděno nejméně 5230 vězňů. 30 bylo usmrceno střelou do týla na tajném popravišti v krematoriu, nejméně 200 zlikvidováno Zyklonem B v plynové komoře a uzavřeném vagonu, nejméně 5000 lidí zemřelo v nelidských podmínkách tzv. židovského tábora Stutthof.

Vedlejšími žalobci bylo také 35 bývalých vězňů. Čtyři vypovídali o holocaustu osobně před senátem, dva prostřednictvím videomostu. V posledním slově obžalovaný poprosil lidi, kteří lágr přežili, a jejich pozůstalé o odpuštění. Vyhlášením rozsudku skončil jeden z posledních procesů s nacisty, dodává PNP. Další řízení proti jinému dozorci Stutthofu bylo zahájeno ve Wuppertalu, ale čeká se na znalecký posudek o schopnosti 95letého obžalovaného k účasti v hlavním líčení. Podle centra pro objasňování zločinů nacismu je v Německu vedeno celkem ještě 14 řízení. Na snímku je obžalovaný a jeho obhájce před jednáním v Hamburku. Foto: Deník/PNP/ Axel Heimken

Miliony za jeden tip

Jedním jediným tipem rozbil sázející z Dolních Rakous ve středu čtyřnásobný jackpot rakouské lotta, napsaly OÖN. Trefil čísla 3 – 6 – 9 – 22 – 24 – 38 a vyhrál 5 014 263,60 eura. Dva sázející uhodli pět čísel a dodatkové 20, což jim vyneslo každému asi 93 000 eur.