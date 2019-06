Pro návštěvníky má Stifterův pošumavský železniční spolek Vimperk dobrou zprávu. „S dopravcem GW Train Regio jsme domluvili jízdy zvláštních vlaků po ukončení večerních programů,“ říká jednatel spolku Vladislav Šlégr. „A to v pátek, kdy je odjezd ve 24 hodin, a v sobotu, kdy vlaky odjíždějí třicet minut po půlnoci.“

Ve vlacích platí běžné jízdné společnosti GWTR.

Motoristy čekají v Českém Krumlově tradiční omezení. Historické centrum města je po dobu slavností pro vozidla uzavřeno, kromě zvláštních povolení. Pro vjezd motorových vozidel platí zákaz v pátek 21. 6. od 12 do 24 hodin. V sobotu 22. 6. od 8 do 01.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9 hodin. V neděli 23. 6. bude omezen průjezd městem od 10 do 16 hodin.