Jak prozradil režisér F. A. Brabec, osud psího hrdiny je odlišný od jiných psích hrdinů svou opravdovostí. „V rolích psích herců totiž lidé neuvidí cvičené psí profesionály, ale opravdové psy pocházející z množíren a útulků. Tenhle poetický rodinný film má ukázat hlavně sílu psí lásky a neutichající naději,“ přiblížil režisér, který již dříve k tomuto projektu natočil klip k písni Olgy Lounové.

Doplní konec

Diváci se také dočkají uzavření Gumpova osudu, kniha má na rozdíl od filmového zpracování konec otevřený. Ten bude podle slov režiséra hodně emocionálně náročný, dojemný, ale zároveň i veselý. Natáčet se bude hned v několika lokalitách naší republiky. „Prozradit můžeme třeba to, že Gump poběží kolem Lužnice pod jihočeským Táborem a v o hlavních rolích diváci uvidí praxí ověřené herecké hvězdy,“ doplnila PR manažerka filmu Helena Váňová.

Jak upřesnil sám režisér, ve výběru herců je trochu konzervativní . „V tomhle jsem možná trochu konzervativní, ale mám svoje herce rád, takže jim zůstávám věrný. Neměním je za jiné. Jsme vlastně taková kočovná rodina, co jde od filmu k filmu,“ směje se.

Jak potvrdila Eva Holubová, která ve filmu ztvární knižní postavu Veroniky Rybičky, herecké protagonisty osvědčená spolupráce těší. „Je skvělé točit s lidmi, u kterých víte, jak fungují, co od nich můžete očekávat,“ naznačila Eva Holubová a dodala. „Mám radost, že můžu znovu točit s F. A. Brabcem nebo s Bolkem Polívkou (postava Bédi). S ním konkrétně hraji a vůbec ho vídám moc ráda. Je to stálice na mém nebi, jeden z „chronických manželů“. Je úžasné tolik let se na někoho tak těšit,“ svěřila se.

Reální čtyřnozí herci

Evě Holubové se na filmu Gump imponuje také to, že hlavní zvíření role mají právě psi z útulků nebo množíren, čtyřnohá stvoření s často krutým příběhem. „A přesto jsou ti pejsci přátelští, veselí, pozitivní. Měli bychom se od nich dost učit,“ přiblížila svůj názor oblíbená herečka.

Také Ivana Chýlková si první natáčení s režisérem F. A. Brabcem dobře vybavuje. „S Františkem jsme spolu jako první věc dělali Čas sluhů. On ten film točil jako kameraman a nikdo z nás netušil, že má režijní ambice. Ale už tehdy byl nejen velmi mladý, ale také talentovaný a nadějný,“ zmínila Ivana Chýlková, která ke psům chová respekt a střihla si roli Dáši (filmová Béďova přítelkyně).

Psa nevlastní

Se psy dle svého vyjádření nemluví a ani se nevyzná v jejich tváři. „Nejsem ten typ, co by cizí psy hladil nebo se s nimi mazlil,“ řekla. Vlastního psa jako jediná z filmu Gump nemá, protože je pracovně vytížená a na psa by neměla čas. „Přišlo by mi hodně nefér ho nechat celý den zavřeného v bytě," přiznala.

Gumpovo vyprávění je mimo jiné inspirováno skutečnými osobami, které v táborském útulku pracují, jen dostaly psí přezdívky jako Granule či Piškot. V celovečerním filmu se zahraje také Karel Roden, Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Richard Vémola či Anna Šulcová.