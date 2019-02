Lhotka u Olešnice – Ranní káva, podání rukou a nástup s troubením. Tak začaly letošní naháňky v revíru Lhotka, velkého 550 ha, který spadá pod Lesy a rybníky města Českých Budějovic.

Ve čtvrtek 24. ledna se tu sešlo pětadvacet střelců a honců. Mají nejvyšší čas, období naháněk vrcholí, protože divoká prasata rodí své mladé už v únoru a to jim myslivci tradičně, přestože současný zákon povoluje lov celoročně, dopřávají klid. Lovci svoje mušky zaměřili kromě divočáků také na lišky, jejichž počet je potřeba v lesním hospodářství korigovat.



„Lovu zdar“ a závodčí Martin Mácha nasedá do auta, které vede kolonu do lesa, aby určil jednotlivým myslivcům jejich „štonty“ (stanoviště). Závodčí plánuje společný lov a instruuje honce i střelce tak, aby nedošlo k úrazu a zvěř mohla být správně skolena. „Kdo střílí z brokovnice, není až tak nebezpečný. Broky v lese zmizí po sto metrech. S kulovnicí je to složitější. Kule doletí až 4 kilometry a její zásah může být i pro člověka smrtelný. Navíc se může odrazit od stromu nebo větve, tam je potřeba rozvážnost a klid dvojnásobně,“ vysvětluje Martin Mácha. Pokud se běžný návštěvník lesa, který si sem zašel se projít střelbě přiblíží, udělá nejlépe, když se s lovci domluví a ti mu pomohou vytyčit bezpečnou trasu.



Ve skupince lovců se najde i jedna žena. „Máme tu slečnu, která si klidně na své první naháňce hned střelila kulí kňoura většího, než je tahle trofej,“ usmívá se jeden z myslivců a poukazuje kývnutím hlavy na okatou brunetku. Teprve jednadvacetileté Zuzana Brodská, která vystudovala lesnickou školu a pracuje v bažantnici, se účastní své teprve druhé naháňky a už má pověst lovkyně. „Ten první pocit, když to na vás běží je drobet strach a také adrenalin. Moje první střelba byla taková trochu nerozvážná. Dnešek chci mít klidnější a ještě víc zvažovat,“ usmívá se trochu nesměle okrasa lhotské naháňky. „Žen je mezi námi čím dál víc. Bývaly i dřív, ale tak na sto můžu jedna žena. Dneska ten počet stoupl tak na dvacet. Některé střílí moc dobře. Je to jako s chlapama to samý, někdo netrefí vrata od stodoly a někdo dá tři rány a trefí se třikrát. Máme tu ženy rádi, je to pro nás zpestření,“ usmívá se Jiří Mikuláš.



Že měli tentokrát lovce trefu dobrou, potvrdilo závěrečné sčítání a při tzv. výřadu. „Skolily 3 kusy černé a jednu lišku. Jsme s lovem spokojení. Čeká nás letos ještě náš druhý revír Černiš a pak zase až na přesrok,“ dodal po skončení lhotských naháněk Daniel Hovorka z Lesů a rybníku města Českých Budějovic.