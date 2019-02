Jižní Čechy – Nemáte-li trpělivost učit dítě ovládat lyže, můžete ho přihlásit do kurzu. Najdete je ve skiareálech na Šumavě, ale i u Monínce poblíž Tábora. Zájem ovýuku je velký, ale areálům občas scházejí instruktoři.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

PŘIBÝVÁ PRKNAŘŮ



Brumíkova lyžařská škola (LŠ), kterou provozuje Jirsasport, se po 15 letech působení na Monínci na Táborsku přesunula do rodinného areálu Kvasejovice 5 km od Monínce. LŠ je určena pro děti od 3 let po dospělé. „Zájemci o lyže převažují, ale vzrůstá počet malých prknařů,“ uvedl lyžařský instruktor Marek Jirsa. „Instruktory si vybíráme, klademe důraz, aby měli kladný vztah k dětem,“ uvedl Jirsa. Přihlášení do školy je lepší rezervovat telefonicky na č. 604 332 565. „Doporučujeme nechat ratolest s instruktorem po dobu výuky o samotě, nesmí se rozptylovat rodiči. Instruktor se stává kamarádem dítěte a výuka je efektivnější,“ sdělil Marek Jirsa. Dodal, že lektor naučí žáka styly bez chyb.



ODSTRAŇUJÍ CHYBY



Velký zájem o služby lyžařské školy zaznamenávají i na Zadově. Podle slov Šárky Sáskové, vedoucí LŠ, převažují děti. „Je to osmdesát procent žáků,“ spočítala. Škola naučí i na snowboardu, větší poptávka je po klasickém lyžování. „Instruktorů je málo. Poptávka po službách školy převažuje nad množstvím instruktorů. Také podle Šárky Sáskové je lepší, když rodič dítě nechá v lyžařské škole. „Máme metodiku, jak naučit dítě lyžovat. Setkáváme se s tím, že rok učí dítě lyžovat rodiče, pak jej dají k nám a my musíme odstraňovat chyby. To trvá déle, než kdyby k nám začalo chodit rovnou,“ usmívá se Šárka Sásková. Do LŠ mohou rodiče přihlásit tříleté děti do tzv. baby kurzů. V nich je max. počet žáků tři. Skupinová výuka je pro děti od 4 do 15 let.



NA DĚTI NESPĚCHAT



Lyžařská škola na Lipně nabízí privátní, skupinovou, rodinnou, večerní i freestylovou výuku. „Zájem rok od roku stoupá,“ říká šéf lipenské LŠ Petr Chalupa. Děti tvoří 85 % žáků, dospělí zbytek. Převažují zájemci o lyže: asi v poměru 80:20.

Výuku pokrývá 50 až 60 celosezónních instruktorů. Zbytek doplňují podle potřeb. „Za sezónu školou projde 250 instruktorů. Je o ně nouze. Každý rok sháníme minimálně sto čtyřicet nových lidí,“ řekl Petr Chalupa. Lipenská škola pořádá sobotní příměstské tábory, v lednu lyžařské, v únoru snowboardové a o jarních prázdninách okresů Krumlov a Budějovice týdenní příměstské tábory. „Na děti se nesmí spěchat,“ míní šéf LŠ. Ideální je podle něj začít ve 4 letech. „Bereme i děti tříleté, těm to trvá déle, nemají plně vyvinutou motoriku.“